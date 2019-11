Zamora se nos muere lentamente. Se advierte fácilmente. Su situación agónica es ya insostenible. No hay más que pasear sin prisa por las dos arterias principales de la ciudad, nada le digo ya del extrarradio, para caer en la cuenta de lo que se ha venido negando sistemáticamente por parte, sobre todo, de las autoridades. De qué vale invertir en turismo, gastarse buenos cuartos en ferias de todo tipo y condición si el turismo no viene y los zamoranos se van. Qué es lo que en realidad quieren vender al turista nacional y al extranjero, ¿Monumentos?, ¿paisaje?, ¿paisanaje?, ¿tranquilidad? De esto último vamos sobrados, aunque de vez en cuando se produce algún sobresalto.

Lo protagonizan los amigos de lo ajeno. Aquellos que solos o en compañía se dedican a violentar hogares y las que se dedican a entrar en tiendas de ropa y en perfumerías para llevarse lo más caro, lo mejor. El otro día el susto fue para Marionnaud de la calle Santa Clara. Menudo espectáculo. Con que valentía afrontaron las empleadas el robo. No crea usted que se llevaba colonia de baño, no, no. La ladrona, que acababa de salir de la cárcel y que reincide constantemente sin que la ley logre pararle los pies, se llevaba las firmas más caras en perfumería, amén de otras 'bagatelas' que seguro robaba para revender.

En el caso concreto al que me refiero hubo incluso agresiones por parte de la ladrona que conocía sobradamente a cuánto debía ascender la cantidad de lo robado y que, dada su envergadura, no hacía más que repetir a la encargada: "tú rózame si quiera, que te vas a enterar". Sí, porque para más inri, ni se le ocurra defenderse, ni tocarle un pelo aunque sea de refilón a su agresor o agresora, usted puede salir muy mal parado. Ni defensa propia ni dios que lo fundó. El delincuente como el cliente siempre tiene la razón por grave que sea su delito. Y como a la Policía la tienen atada de pies y manos, tampoco puede hacer mucho más que no sea tramitar la denuncia pertinente.

Estas son las cosas que en verdad nos preocupan a los zamoranos. Nuestra seguridad por la que velan muy pocos efectivos ya que el Gobierno prefiere destinar sus recursos a cosas que no quiero nombrar para no encenderme. De estas cuestiones deben preocuparse nuestros políticos, en lugar de por la silla que van a ocupar en el evento de que se trate. Porque de ellos es buena parte de la culpa de la Zamora vaciada. De ellos y de los que un poco más lejos permiten ciertas candidaturas. No ha tanto, a la entonces presidenta de la Diputación Provincial, Maite Marín Pozo, no se le podía hablar de despoblación en la provincia de Zamora, te fulminaba. No había que despertar al gigante de la verdad.

Mira por donde no quería afrontar el problema de la despoblación y ahora tenemos una Zamora vaciada o vacía o las dos cosas que no presagia nada bueno. En nada, los locales cerrados los ocuparan los bancos, siempre sedientos de dinero que se llevan fuera de Zamora, porque aquí no invierten ni un céntimo de euro. Sólo Caja Rural de Zamora, cuya expansión es un hecho, sigue apostando por esta ciudad y provincia. Pocas voces más claras y concisas que la de su director general, Cipriano García. Sólo que todo el peso de este vacío que se nos ha colado en poco tiempo, no puede recaer siempre y solo sobre la misma entidad y las mismas personas.

Zamora se nos muere. Hay quienes aseguran que ya está muerta. Entre todos podríamos devolverla a la vida pero como los políticos están a otras cosas, dentro de poco gobernaran una ciudad y provincia fantasma.