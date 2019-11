¿Por qué cierra Pull and Bear?

El cierre de la cadena, del Grupo Inditex, en pleno centro de Zamora responde nada más y nada menos a una depresión económica, en forma de bucle, en la ciudad. Fuentes cercanas a la empresa, concretamente empleados, me han comunicado que la cadena no cierra por falta de beneficios, sino porque el propietario del local, ubicado en calle Santa Clara 28, ha elevado el precio del alquiler y la cadena no puede hacer frente a dicha renta. Según esas fuentes, la cadena ha buscado una reubicación en la ciudad, pero les sigue pareciendo elevado el precio de los alquileres. ¿Os creéis ese argumento? Yo no. Una empresa que factura 25.336 millones de euros al año... ¿No puede hacer frente al alquiler de un local en una ciudad de España? Evidentemente puede hacer frente a eso si tuviera los suficientes beneficios. Por lo tanto, el motivo del cierre de Pull and Bear es la falta de clientes y por consiguiente la falta de beneficios.

Estamos sumergidos en la misma espiral de siempre; Zamora: ciudad residual de Salamanca, Valladolid y Madrid, ciudad con emigración masiva, cuando los adolescentes terminan 2º de Bachillerato se van fuera de Zamora a estudiar y cuando finalizan sus carreras no regresan, ciudad con ancianidad residente, pensionistas medios y bajos, con poco poder adquisitivo, y los de media edad se van a comprar a las ciudades cercanas... ¿Resultado? calles vacías y sin clientes, comerciantes sin poder hacer frente a los alquileres ya que no tienen beneficios y... cartel de "Cerrado". Esta espiral produce una depresión, que a veces se traduce en cierre de empresas con "efecto dominó", dejando a decenas de trabajadores zamoranos en paro y en la mayorías de las ocasiones con indemnizaciones o despidos injustos y pobres, haciendo que los empleados despedidos tengan que aceptar unos finiquitos obligados.

Según mis fuentes a los empleados de Pull and Bear, con contratos indefinidos y mayor antigüedad, les han ofrecido recolocarse en tiendas de la cadena en Madrid, pero con reducción de jornada, reducción de sueldo y doble nivel de vida, ya que en Madrid hace falta tener un "sueldazo" para poder sobrevivir. La mayoría rechazará esa paupérrima oferta, por lo que quedarán a merced, de los siempre trileros, de recursos humanos. Muchos se preguntan... ¿Y ahora qué? Algunos tendrán hipotecas, maridos, mujeres, hijos o una vida hecha en Zamora, y con este jarro de agua fría, o hirviendo, tendrán que replantearse su continuidad en la ciudad, ya que Zamora se encuentra al borde del colapso económico, con calles desiertas (San Torcuato) y negocios con muy poco futuro.

Hay que añadir, por supuesto, que España no goza de una economía saneada, la crisis del año 2008 dejó el país en ropa interior, a las ciudades pequeñas llegó un poco más tarde, pero cuando lo hizo fue como un tsunami, barrió negocios pequeños, empresas grandes, constructoras, no dejó nada por su paso. Parece como si esa crisis hubiera dejado enfermas a las pequeñas ciudades y no se pudieran recuperar. Desde luego Zamora parece enferma, algo sucede y nadie da solución... Unos dicen que la culpa la tienen los políticos, otros dicen que la tiene Francisco Guarido, otros dicen que es la crisis, otros dicen que no se atrae a inversores, otros dicen que no se debió cerrar el cuartel de militares. Rescato la pregunta de los empleados de Pull and Bear... ¿Y ahora qué?