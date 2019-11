Hace unos días leía, en la versión digital de varios periódicos, una noticia que me llamó la atención: "En Corea del Sur, miles de personas participan en funerales falsos para vivir mejor" Pues sí, después de una lectura y un video instructivo, los participantes son llevados a una sala, poco iluminada y adornada con crisantemos, en la que se sientan junto a sus ataúdes, a escribir sus últimas voluntades, y colocan sus retratos al lado del ataúd. Luego se acuestan en los ataúdes y durante 10 minutos viven la experiencia de la muerte en vida. Son gente de todas las edades, desde jóvenes estudiantes hasta ancianos. La experiencia no puede ser más satisfactoria: "Una vez tomas conciencia de la muerte y la experimentas, afrontas la vida de una manera distinta", afirman la mayoría de los participantes.

La ratio de suicidios entre los surcoreanos es casi el doble de la media general de la OMS. En más de una ocasión esta experiencia ha ayudado a aquellas personas que estaban pensando en el suicidio, a apostar de nuevo por la vida. La empresa funeraria comenzó a ofrecer los funerales vivos, también, para ayudar a la gente a apreciar y valorar más sus vidas, y a buscar el perdón y la reconciliación con la familia y los amigos. El director del centro se siente contento cuando la gente se reconcilia a partir de este falso funeral, pero lamenta que esperen tanto tiempo: "No vivimos para siempre y podemos disculparnos y reconciliarnos antes, y vivir el resto de nuestra vida, felices".

Los que tenemos ya unos cuantos años, cuando éramos más jóvenes, hemos vivido una experiencia de la muerte, terrorífica y dramática a pesar de que teníamos fe y creíamos en la resurrección que Jesús nos ha prometido. Por eso me parece tan interesante esta experiencia surcoreana de mirar a la vida desde una experiencia de muerte para vivir mejor y más intensamente la vida.

En nuestra sociedad hemos dejado de hablar de ella, solo cuando toca, y la vemos más como un espectáculo de la televisión o de los videojuegos. Solamente cuando nos afecta, porque es la de un familiar o un amigo nos compungimos y lloramos, pero no pasamos de ahí y pocas veces nos planteamos como estamos viviendo la vida. Si estamos viviendo contentos y felices y haciendo felices a la gente que nos rodea o estamos malviviendo amargados esta oportunidad que Dios nos da cada día de vivir felices, a pesar de los problemas, dificultades y enfermedades que nos pueden estar acosando. No estamos solos en esta tarea. Dios nos acompaña, como nos lo recuerda el salmo 22 "Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque Tú estás conmigo tu vara y tu cayado me sosiegan".