Diálogos de cena: oportunidad para los padres

El título de este encuentro me lo sugirió un anuncio publicitario que animo a ver, huelga decir donde: "Ikea Navidad 2018 -Familiarizados", que mostraba la calidad comunicativa en la familia. Como padres, os encontráis cada día -y digo cada día durante 24 horas, sin descansos de fin de semana- con el desafío de educar a vuestros hijos del mejor modo posible. Por mi experiencia, sé que os asaltan dudas sobre si vuestros hijos están dando la talla, si el día de mañana van a estar suficientemente preparados, etc. Antes se conocían las salidas laborales y, una vez conseguía un trabajo, ya teníamos al hijo "colocado"; ahora, hay infinidad de posibilidades. Algunos nos dicen que quieren ser youtubers, influencers, y aunque por fuera no le demos importancia, por dentro nos echamos a temblar. Estos temores no solo los alimentamos desde nuestra inseguridad interior; en los últimos tiempos, oímos que ahora hay que preparar a los hijos para un futuro incierto y me atrevo a decir que para convivir con personas con valores inciertos también. Permitidme que nombre al sociólogo Bauman para definir nuestra sociedad como "líquida", pero, tal vez, baste ver el panorama político actual para darnos cuenta de a qué se refiere Bauman con ese concepto.

La cuestión es que el mundo cambia muy rápido y la educación no se caracteriza precisamente por ir por delante de los cambios para responder a ellos; así que vosotros, padres, sí podéis y debéis ir por delante. El aula enseña y forma, pero sin la labor conjunta con la familia no se cierra el círculo. Os jugáis mucho. Os jugáis el hacer de vuestros hijos personas asertivas y ciudadanos con conciencia cívica, respetuosos, y con pensamiento critico para valorar y juzgar con criterio, capaces de observar y de ver aspectos mejorables. Para ello, contáis con una herramienta muy potente, el diálogo, y con un momento propicio para ello, la cena alrededor de la mesa, cuando la jornada laboral ya ha terminado y estamos más relajados y, en general, solemos estar todos los miembros de la familia.

Dialogar no es fácil y menos en nuestra cultura donde el turno de palabra, literalmente, no existe. Dialogar no es un "yo pregunto" y "tú contestas", no es solo oír y pensar en lo que yo quiero decir, sino escuchar activamente lo que él dice, empatizar con ello y en función de ello, responder. Repito, esto no es nada fácil, casi siempre, nos puede la visceralidad y la autoridad que podemos ejercer y si a esto sumamos que estamos cansados y con pocas ganas, pues menos todavía; sine embargo, son vuestros hijos, vuestra mejor inversión, donde el día a día cuenta. Como padres, tenéis más perspectiva sobre las cosas, más experiencia que aportar, más visión, ¡no privéis a vuestros hijos de vuestro saber, pero no obliguéis a aceptar decisiones ya empaquetadas! Si hay algo que un adolescente no soporta es la imposición; están en proceso de autodeterminación y eso conlleva un cierto rechazo de la imposición.

Los psicólogos del pensamiento Perkins y Richart nos sugieren algunas pautas para ello; la heterogeneidad de participantes es una característica básica para un buen diálogo, y el caso de la familia lo cumple. Lo más importante es crear una cultura de pensamiento para crear una "disposición a pensar" que se caracteriza por tres aspectos:

? Sensibilidad referida a preguntarse por las cosas cotidianas y no pasar por la vida como si fuéramos setas (en este sentido, la campaña de "levanta la cabeza" es muy acertada).

? Inclinación referida invertir cierto esfuerzo en pensar, ya sea por curiosidad, relevancia del tema para su vida, etc. Evitando el lacónico "sí" o "no" como respuesta.

? Capacidad referida sostenida, al hábito adquirido para generar explicaciones alternativas para las cosas sobre la que se dialoga. No generalizar ejemplos individuales, me refiero a eso de: "pues yo conozco a uno que", "pues Pepita no es así", etc.

Aconsejan usar la pregunta abierta para iniciar el diálogo sobre un tema de actualidad, una noticia o simplemente si nuestro hijo se acerca a los 18 años, abrir el diálogo con esa cuestión: ¿qué significa ser mayor de edad?,, ¿qué implica ser mayor de edad?, ¿para qué es útil ese concepto?, etc. En el caso de la noticia del telediario, por ejemplo: "Investigadores han encontrado que dormir esté relacionado con una mejor salud", posibles preguntas serían: ¿entonces, deberíamos dormir menos?, ¿estar relacionado significa que es causa-efecto?, habrá otros estudios que digan lo contrario, ¿no?, ¿en qué pueden haberse basado para decir eso?

De esta manera, les ayudaréis a organizar las ideas en función de unos criterios y valores que garanticen la consistencia de las decisiones que tomen. Cuanto más fundamentadas estén las ideas, mayor garantía tendrán para ser una base en la toma de decisiones. Sabrán dar una explicación con soporte a las decisiones que piensan adoptar y justifica suficientemente las mismas. Lo que para adolescentes es especialmente importante si queremos desarrollar su asertividad.

Les ayudaréis a utilizar sus capacidades y sus recursos para abordar situaciones nuevas o complejas con un enfoque propio Les estaréis ayudando a usar criterios para evaluar la confiabilidad de la información que les llega. En realidad, se trata de hacer a vuestros hijos pensadores y esto tiene que ver mucho más con cuán bien usan su mente que con cuán inteligentes pensáis que son.

Por supuesto, la calidad de comunicación depende de muchos factores que requerirían mayor análisis, pero sí es cierto que, si el mundo cambia muy rápido, la figura de los padres también lo hace y con ella el estilo de relacionarnos con nuestros hijos, en todos los aspectos que podamos pensar; y es que con 40 años seguimos viviendo-o más bien queremos seguir viviendo- como si tuviéramos 18, me refiero a los diferentes estilos parentales y a sus consecuencias, pero de eso hablaremos en el próximo encuentro.