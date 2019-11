Democrática, justa y feminista

Sabido es que Pablo Iglesias es un agitador profesional. Hay que reconocer que es dueño de un buen verbo que en lugar de ponerlo al servicio de España y de los españoles, lo pone a su servicio y al de los suyos. Sabido es que Pablo Iglesias le tiene unas ganas enormes a la monarquía, al Rey Juan Carlos, al rey Felipe y a todo lo que representan, cuando uno y otro han hecho y hacen un servicio impagable a España. El rey don Felipe es el español más respetado en el extranjero como antes lo fue su padre. Pues bien, Podemos ha sido el gran agitador de un acto contra el Rey de España, mientras negocia con el PSOE un gobierno imposible de coalición, que cada día que pasa cuenta con más detractores. Entre ellos importantes figuras de socialismo español y europeo.

Ni la formación morada ni sus mareas ocultan su pasión por la bandera republicana. Más que por la bandera en sí, por todo lo que supondría ese cambio radical en España que sólo les beneficiaría a ellos. Ya hubo una república con más sombras que luces. No descubro nada nuevo si recuerdo la cantidad de veces que Iglesias ha rechazado que la representación del Estado se herede de padres a hijos, apostando fuerte por suprimir los aforamientos de la figura del Rey por medio de una reforma constitucional o lo que es igual, quiere acabar de un plumazo con la inviolabilidad del Rey, recogida en el artículo 56 de la Constitución. De los privilegios que tiene como parlamentario no dice nada.

No es que los 'podemo's boys and girls' tengan la memoria flaca, es que no tienen memoria. No valoran, no dan importancia a lo que costó llegar donde estamos. Fue la gran obra de todos, también del Rey de España y de unos hombres con sentido de Estado, que forjaron la Constitución con perspectiva de futuro. Pedro Sánchez se lo tiene que hacer mirar si continua con ese circo que se ha montado con Pablo Iglesias para poder continuar a cualquier precio en La Moncloa. Precio que acabaran pagando la Policía Nacional y la Guardia Civil, cuyas cabezas piden los independentistas catalanes y Bildu, si el PSOE quiere su voto favorable o su abstención. Euskadi y Cataluña sin los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado serán territorio comanche hasta para los propios oriundos.

¿Cuántas más humillaciones tiene que soportar el jefe del Estado, don Felipe, de esta gente sin escrúpulos que sólo sabe mirarse al ombligo? De Unidas Podemos es el lema "destituyamos al Rey, que ruede la corona". ¿Y luego? Vosotros y el caos. Y España fuera de la Unión Europea donde, por cierto, se mira con preocupación a España por culpa de ese pacto 'de progreso' que anuncian los menos progresistas. Incluso la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, ha apostado por "dejar atrás la Monarquía y construir una república democrática, justa y feminista". Hijita, lo de democrática y justa estaría por ver, a no ser que lo justo sea que vosotros y solo vosotros os compréis casoplones en Galapagar, mientras el trabajo sucio de calle os lo siguen haciendo los parias de esta tierra que seguirán siendo los desahuciados, los okupas, los parados, los pobres de solemnidad por los que abogáis sólo de boquilla. Lo de feminista, da que pensar. ¿Queréis decir con ello que no habrá lugar para los hombres? Mal asunto si empezáis por excluirlos.

Se está abusando en exceso del feminismo, se está apelando en exceso al feminismo mal entendido y peor llevado por quienes izan banderas en las que escudarse. Tanta demagogia, tanta mentira y tanta falsedad acabaran dando un fruto podrido.