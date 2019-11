¿Cómo se le queda el cuerpo con semejante amenaza? A mí fatal. Sobre todo cuando me entero que semejante funesto deseo ha partido también de algunas mujeres. Hay mucho odio en el ambiente. Odio por lo que tú piensas, por lo que yo digo, por lo que tu haces, por lo que yo deshago. Odio por sentirte español, por no sentirte. Odio por gustarte el azul, odio por gustarte el rojo. Odio por presumir de la bandera constitucional, odio por hacerlo de la tricolor. Odio por defender a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, odio por todo lo contrario... Así no podemos seguir. Nos estamos cargando lo mejor de España: la convivencia entre españoles. Como nunca en estos cuarenta últimos años, se perciben perfectamente los dos bandos, las dos Españas y sabido es lo que dijo el poeta: "Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios, una de las dos Españas ha de helarte el corazón". Parece que no hemos aprendido nada.

No puedo entender que haya una sola persona que amenace a Lidia Bedman por ser la mujer de Santiago Abascal, líder de Vox. ¿Qué pasa, que la señora Bedman tiene que pasar el resto de su vida en las catacumbas por ser la esposa de quien es? ¡Venga ya! No es posible que esa sea la única circunstancia por la que se ha visto excluida de contratos profesionales, siendo como es una 'influencer' que cuenta con 166.000 seguidores en su cuenta desde la que da consejos de moda y de belleza. No habla de política, solo de moda y belleza. Así y todo en su cuenta de Instagram ha recibido amenazas que destilan odio, por lo que se convierten en auténticos delitos de odio, sólo que son anónimos. Para insultar, para ofender, para injuriar nadie da la cara, se esconden en esa suerte de cobardía que es el anonimato.

"Ojalá te violen, ojalá violen a tus hijos, puta, guarra, gora ETA". No merece la pena entrar en semejantes consideraciones. Ya sabemos que cuando los intolerantes no te llaman facha te llaman puta y se quedan tan oreados. Lo malo es que los que se dedican a ensuciar el buen nombre de algunas personas y amenazarlas son aquellos a los que se les llena la boca de tolerancia, respeto y libertad cuando en realidad actúan de forma contraria, como auténticos energúmenos cegados por el odio que algunos están tratando de fomentar. El otro día he escuchado en Zamora, por boca de gente muy joven, palabras de grueso calibre que no son propias de su edad, que están adulteradas y cargadas de odio. Lo peor es que muchas de las amenazas que ha recibido la mujer de Abascal, por el hecho de serlo, han partido de otras mujeres. Me parece tremendo.

Y yo me pregunto ¿Cómo hay que llamar a eso? ¿Violencia de género? Atacar a una mujer y a sus hijos con esa furibundia, por lo que dice y hace su marido y padre, me parece inapropiado y desproporcionado. El ejemplo que fuimos para todo el mundo en la Transición está dando paso a otra cosa que también nos convertirá en un ejemplo nada ejemplificador. Le participo una cosa, no es la primera vez que a mí me dicen algo parecido en función de lo que escribo o por llevar la bandera de España en una cadenita al cuello. No ha tanto alguien me dijo: "Ojalá te estrangules con ella" y siguió su camino. Ni me molesté, ¿para qué? Por lo que digan o dejen de decir, no voy a dejar de llamar a España por su nombre, de defender mis convicciones y principios y todo aquello en lo que creo firmemente, de sentirme española por los cuatro costados y de querer lo mejor para todos los españoles. Solo espero y deseo que eso que nunca nadie emprenda caminos sin retorno.