Las peores ansias, las de los sobresaltos, surgen en la oscuridad. ¿Cuántas noches cambia nuestra vida de sitio? El insomnio, opinión subjetiva, es un barrido silencioso. Sí, es curioso, a pesar de la confusión que genera no dormir, el insomnio (casi siempre) viene a poner orden. Junto a la noche desaparece el hombre útil y llega el atormentado... Sí, el de los suplicios imposibles que cubren de niebla la realidad. Qué estremecimiento producen las horas eternas que laten junto a la noche y no pasan. Estarán de acuerdo conmigo, junto a la vivencia (la mayoría de las veces) está el olor del desagrado. Sé de muchas personas, que en uno de esos duermevelas, inventaron una nueva vida y no se aferraron a lo imposible... Muchos de nuestros sueños están vacíos. Creo, que son la ilusión con la que nos acercamos al mundo, y le damos felicidad momentánea a nuestra existencia.

Piensen, sin espanto, en los años que les quedan de vida. A determinada edad es inútil fantasear; el espejo (a diario) nos habla de canas, patas de gallo, y... Bueno, también de pliegues, de carnes caídas, y de nuestra decadencia. ¿Ya lo han pensado? Yo he calculado tirando a la alza; hagan lo mismo... Total, cualquier día nos da un desvanecimiento, y se nos fastidia el cálculo.

Díganme: ¿no está vigente la sonrisa y el buen humor? Yo diría que no. En honor a la verdad, creo que junto a la idea tradicional de vida (a diario) se celebra la amargura. Hemos pensado que la rutina es una paseante desinteresada y resulta que nos tiene secuestrada la vida... Hace pocos días me informaron del fallecimiento de un amigo, era empresario, vivía apresurado (reuniones y más reuniones) siempre hablaba de los acontecimientos derivados de su profesión. Ya ven, a veces, junto a la entrega yuxtapuesta está la muerte. Es importante conjugar los verbos que dan luminosidad a los afectos, aquellos que exaltan la luz y nos dan fuerza para seguir viviendo. ¿Me pueden asegurar que dentro de una hora estarán vivos?