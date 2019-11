Estamos, los que estamos, un poco hasta el moño y más arriba de las constantes amenazas de los adscritos al "tsunami" presuntamente democrático, de los adscritos a los "CDR" y de los demás grupos y grupúsculos violentos que le han salido al independentismo catalán. Cómo la Justicia española no hile fino y aborde con mano firme el asunto, ya nos podemos atar bien atados los machos. Lo digo porque, detrás de estos, ya se están preparando los otros, la pandilla de Otegi que ya se ha dirigido a sus huestes, hablando de manifestaciones en favor de la República de Euskadi, pidiendo a todos ellos que hagan "gimnasia", mucha "gimnasia" de calle. Si la Justicia española tiene que condenar, al mismísimo Torra, por desobediencia, que lo haga sin temblarle la mano, sin miedo de ningún tipo, porque como ellos flaqueen, España se va cual nave al garete. Y no porque lo diga yo. Lo están advirtiendo incluso en el extranjero desde donde llegan avisos alarmantes.

"Independencia o barbarie" es el encabezado de un reciente comunicado de los CDR, como respuesta al máximo representante del Estado español en Cataluña. Desde Torra y Mas, al último mono independentista, todos, juntos y por separado, avalan la actuación de los bárbaros, afirmando que "el derecho a la protesta, es un derecho democrático". Si, como podemos hacerlo usted y yo, como lo harían los zamoranos o los salmantinos o los pacenses o los toledanos, gentes pacíficas. Pero no como acostumbran a hacerlo esas malas bestias que no pueden ser nunca el soporte de un Gobierno de España para poder gobernar. O hay una respuesta común, contundente, o nos comen vivos. Desgraciadamente, algunos analistas se han dejado lavar el cerebro e incluso han llegado a defender ciertas actuaciones de lo más salvaje. Y la Policía y la Guardia Civil, con orden directa de Marlaska de poner la otra mejilla.

Con su política, con su indiferencia, con su silencio a veces, con su buenismo absurdo heredado de ZP, Sánchez no está facilitando las cosas ni de un lado ni del otro. Tiene a todo titirimundi enfadado. No vale ni con bajar la mirada y hacer garabatos en un papel, ni con mirar hacia otro lado. De frente y por derecho. No puede radicalizar y dividir a la sociedad de un lado y de otro de la forma que viene haciendo con su manera tan sui géneris de entender las cosas de Estado. La amenaza de secesión, las ínfulas secesionistas, ahora de Otegi, se combaten con el derecho, con la Constitución, con la razón, con la necesaria firmeza, con la Justicia y con el rigor.

No podemos dejar que nos amedrenten como si fuéramos niños víctimas de bullying en el colegio. Lo vienen practicando hace tiempo y aquí nadie reacciona. Bueno, sí, los de siempre, los que dan la cara aunque se la partan, los que avisan y el que avisa no es traidor, los mal llamados 'fachas' víctimas de una progresía política y social que se ha quedado en progre y no ha avanzado, más bien se ha estancado, se ha anquilosado y alardean de lo que en realidad carecen, la verdadera vanguardia. Se les llena la boca de "progreso" pero lamentablemente no lo saben aplicar en sus políticas erráticas y mediocres. Y es que, lamentablemente, la mediocridad se está apoderando de la política.

El independentismo catalán no puede marcarle la agenda a un Gobierno hecho y derecho, a un Gobierno salido de las urnas, aunque en precario. Más precario es lo de Podemos y Sánchez les va a dar carrete en un Gobierno que está por ver. El Gobierno de España está en la obligación de acabar con esta situación que en nada beneficia a los propios catalanes y al resto de España. Porque, frente a Independencia o barbarie, Más España y más Constitución.