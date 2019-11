¡Madre mía del amor hermoso!

Que alguien me diga de dónde diantre ha sacado Vox a la diputada en la Asamblea de Madrid, Alicia Rubio. ¿De dónde ha salido personaje tan destartalado? ¿Es una caricatura? ¿Es una pesadilla? ¿Qué es? Tan fina la Monasterio y tan ordinaria como es esta señora. Ordinaria y vulgar. Encima, la voz no le acompaña y cuando toma la palabra parece uno de esos personajes siniestros y malvados de una novela de Dickens. Eso sería lo de menos, lo de más es el tremendo mensaje que lanza a los cuatro vientos quedándose tan oreada.

Esta señora es la que ha dicho: "Yo pondría como asignatura, en vez de feminismo, costura... empodera mucho coser un botón". ¡Tócate los ovarios! Oiga, que me parece estupendo que tanto hombres como mujeres sepamos freír una camisa y planchar un huevo, coser un botón o coger un jaretón. Jamás se me han caído los anillos por hacerlo. Las monjas me enseñaron a coser y a bordar. La otrora Sección Femenina, cuando había que hacer aquello llamado 'Servicio Social' también me enseñó cosas de lo lindo. A preparar una canastilla, a empañar un bebé, corte y confección y tantas cosas que me han venido muy bien a lo largo de mi vida, aunque estaban reservadas en exclusiva para las mujeres, para las chicas de entonces.

Lo que bien se aprende tarde se olvida y nunca me ha pesado todo lo que me han enseñado a lo largo de tantos años. La costura siempre se me ha dado bien y lo mismo hago una vainica que bordo a realce, sólo que ahora preciso gafas porque soy présbita y me cuesta más. Pero eso no quiere decir que me sienta más o menos empoderada cosiendo que haciendo el trabajo que hago, pintando el techo que haciendo la comida, jugando un partido de fútbol que limpiando la casa. Señora mía, llevamos luchando toda la vida por la emancipación y por la igualdad, la real, no la supuesta, por no ser consideradas única y exclusivamente o como el reposo del guerrero o como amas de casa a secas. Sólo que además de eso, trabajamos fuera del hogar y lo hacemos bien, muy bien, y eso que percibimos menos sueldo que los compañeros varones.

¡Madre mía del amor hermoso! ¿Pero cómo dejan suelta a esa mujer? No sabe si mata o espanta. Bien es verdad que no ofende quien quiere si no quien puede y este espécimen que no puede darnos lecciones de nada, ni siquiera ofende, da más pena que otra cosa. Confieso que no soy feminista, lucho por ser femenina que no me parece poco, porque los aspectos recalcitrantes de algunas posturas no me van, pero de ahí a pensar cómo piensa la tal Alicia, a actuar como actúa, a decir lo que dice media un abismo. Esta señora nos quiere llevar al pleistoceno. Yo no estoy por la labor. No entiendo como el presidente de la Asamblea madrileña no la mandó callar, no le quito el sonido del micro. A lo mejor es que eso también es libertad de expresión. Ni me gustan ciertas libertades de expresión de Vox, como tampoco me gustan ciertas libertades de expresión de Podemos. Porque si los de Alicia son de extrema derecha, los de Beatriz Gimeno, diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid, son de extrema izquierda.

No estamos ya para escuchar ciertas barbaridades y mucho menos dichas por una mujer o lo que queda de ella en esta señora. De entrada tiene un aspecto terrorífico que hace pensar lo peor. Especímenes así deberían estar en el Museo de los Horrores. Y no sólo por el botón que ha servido de muestra para conocerla mejor. Sino por todo lo que soltó a continuación hablando de preocupaciones que la mayoría de mujeres españolas no compartimos con ella. A veces, la mejor palabra es la que está por decir. Lo de esta señora no se soluciona ni con un una lobotomía.