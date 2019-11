Lo hemos visto en estas últimas elecciones más que nunca antes. Más que cuando UCD pasó del poder a la antesala de su desaparición una vez que, cumplida su misión nada especialmente atractivo o novedoso podía ofrecer a los españoles. Los votantes castigan a aquellos partidos que no consideran útiles para gestionar el presente o garantizar su tranquilidad o bienestar futuros.

Hablar de esto, que parece antediluviano pese a haber ocurrido hace menos de cuarenta años, debería ayudar a que en tiempos revueltos y que tienden a reforzar los apoyos de los extremos, todos, pero especialmente los políticos asumieran la responsabilidad que de ellos se espera. La de ejercer de guías cualificados de la nación y de los militantes y votantes de sus propios partidos.

En el conjunto de España, Ciudadanos ha pagado brutalmente el desgaste de los pactos de gobierno autonómicos y locales a la vez que el desgaste del no pacto con el PSOE para el Gobierno de la nación. Una especie de esquizofrenia del votante por la que, tanto los que saben que no había ninguna intención por parte de Sánchez de gobernar en coalición, como los que de ningún modo querían que se prestara ese apoyo por parte del partido naranja, han decidido darle la espalda hasta el límite de la humillación. Una parte se han ido a la abstención y el resto a siglas aparentemente más útiles para frenar a una izquierda cada vez más radical.

En Zamora los electores han vuelto a castigar a un PP que no hizo ningún propósito de enmienda pese a haber perdido en abril -por primera vez en su historia- el segundo diputado por la provincia. No ofreció ningún estímulo nuevo con mínimo tirón que le permitiera recuperar parte de sus antiguos votantes, a los que han seguido despreciando pese a estar claro que se irían a Vox. "Representar al PP es vender Coca-Cola, los clientes vienen solos" hemos llegado a escuchar no hace tanto.

Electores cansados de un partido que dejó hace mucho tiempo de ser útil a esta provincia y cuyos dirigentes -ande yo caliente, ríase la gente- marcaron en la permanencia personal el objetivo de la que fue fuerza política homogénea en la provincia y hoy no gobierna Zamora, Benavente ni Toro. No preside la Diputación, tiene menos procuradores regionales que nunca y acaba de perder un diputado porque sus votantes han preferido respaldar a un partido con candidato madrileño, al que aquí nadie conoce ni el conoce nada de aquí como él mismo viene a reconocer.

La herida no ha sido más grande porque también ha sido castigado un PSOE que muchos de sus votantes tradicionales consideran les ha sido expropiado por un pequeño grupo que hace y deshace a su antojo. Pese a todo, los máximos dirigentes provinciales populares y socialistas presumen satisfechos por los resultados. Al fin y al cabo, "los que tenían que estar" siguen estando a sueldo del erario público. Ellos a Zamora no pero Zamora a ellos sí les es útil.

