En España, desde niños nos suelen advertir contra "las malas compañías", así, en abstracto, sin especificar más. De esta manera, las malas compañías se convertían en un monstruo acechante y peligroso que amenazaba con cargarse nuestras vidas. En los colegios religiosos, la cosa se complicaba más: las malas compañías podían mandarte de patitas al infierno y de ahí, según te avisaban en los ejercicios espirituales, no se salía jamás. El asunto iba de eternidad, algo que tampoco acababas de entender, pero que acojonaba lo suyo. De modo que lo de las malas compañías va en nuestro ADN. Pasan los años, pasan las generaciones, llega el progreso (o lo que sea), vivimos más pendientes del móvil y de Internet que de nuestro interior, nos vemos ultra-mega-modernos y guais, pero lo de las malas compañías sigue ahí, enquistado en las entrañas. Y no solo en las de cada cual, sino también en las del país. España no se entiende sin el mito-sambenito-miedo-prevención de las malas compañías.

Y el asunto, como no podía ser de otra manera, está, asimismo, presente (¡y de qué forma!) en la política. Todo lo que ocurre es culpa de las malas compañías, no de la actuación de uno mismo. Por eso lo primero que hacen nuestros líderes y barandas en edad de merecer es prevenir a todo el que quiera oírles de las malas compañías. (Lo que pasa es que ahora a las malas compañías las llaman líneas rojas, cordón sanitario, incompatibilidad ideológica, etc y la gente anda un poco despistada. Háganme caso: las líneas, los cordones y demás equivalen a las malas compañías, esas de las que querían salvarle su madre y sus abuelas de usted). Y esa prevención es la que explica que, allá por abril, algunos militantes del PSOE gritaran en plena noche electoral "Con Ribera, no; con Ribera, no". Claro que antes Ribera había dejado claro que con Sánchez ni a heredar. Casado, más educado como buen hombre de derechas, solo había llamado al candidato socialista felón, ocupa, vendepatrias, ilegítimo y otras cuantas lindezas más y había rechazado cualquier intento de negociación y acercamiento.

Podríamos continuar con muchos ejemplos pasados, presentes y, seguramente, futuros porque esto no lleva visos de cambiar. Pero vamos a detenernos solo en lo que ha sucedido tras los comicios del 10-N, sus desasosegantes (para la gobernabilidad de la nación) resultados y, especialmente, después del anuncio de acuerdo sorprendente entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Andaba el personal con los pactómetros a vueltas y meneando la cabeza porque aquello no cuadraba cuando, sin tiempo para acabar de contar con los dedos, llegaron los líderes de PSOE y Unidas Podemos (UP) y anunciaron el santo advenimiento. Y pillaron a contrapié a casi todos. Tanto que la mayoría recurrió al tópico de las malas compañías.

Y ahí tenemos a destacados dirigentes del PP diciéndole a Sánchez "nosotros podríamos apoyarte si rompes con Iglesias". Las malas compañías. Y ahí tenemos a lo que queda de Ciudadanos (Cs) avisando que no cuente el PSOE con ellos si mantiene su alianza con UP. E, incluso, el cabeza visible de Cs en Castilla y León, Francisco Igea, vicepresidente, además, de la Junta, lanzando la idea de que se podrían revisar, ¡hasta a nivel nacional, oiga!, los pactos PP-Cs si Sánchez se olvida de Iglesias y abre contactos con ellos. Enseguida lo han desautorizado sus órganos nacionales. Y ahí tenemos a Podemos Andalucía dudando del citado acuerdo porque no se fían de Sánchez. Las malas compañías. Y ahí tenemos a barones socialistas poniendo en entredicho el pacto si se hacen concesiones a los separatistas catalanes. Las malas compañías. Y ahí tenemos a Rufián, Torra y otros ilustres demócratas de allende el Ebro rechazando hasta cualquier mínimo contacto con la derecha española o con un PSOE que solo hable dentro de la Constitución. Claro que, en estos casos, no se podía esperar otra cosa. Los problemas los arreglan chiscando Barcelona, cortando carreteras o haciendo listas de Mossos y funcionarios buenos y malos.

Nadie se fía de nadie. La política ya no es el arte de lo posible, sino el arte de cuidarte de las malas compañías. O sea, de tratar de dar pasos mirando hacia atrás por si te clavan un puñal en la espalda los mismos que acaban de darte la mano. Y así se avanza poco por mucho que se repitan elecciones cada fin de semana.

Ya ve usted: creía que lo de las malas compañías era cosa de cuando no había ordenadores ni tabletas dominatodo y resulta que es lo que explica la situación actual española. El eterno retorno. Y nosotros con estos mendos.