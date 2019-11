Al escribir estas líneas está terminando una semana de lo más convulso en la política de nuestro país; unas elecciones generales (enésimas en pocos años), un principio de acuerdo de gobierno para implementar una estabilidad necesaria y acaba con la celebración del XV Congreso de Escuelas Católicas que se clausuraba ayer. La cita empezaba con la ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá, inaugurándolo poniendo en cuestión que la libertad que tienen los padres para la elección de la educación religiosa de los hijos esté bajo el amparo del artículo 27 de la constitución en el que se garantiza la libertad de enseñanza. No puede ser que se ponga en cuestión que la educación religiosa sea una opción que no esté protegida en la libertad de enseñanza, no se debe de caer en la instrumentalización de la religión hasta el punto de que quien la quiera, la pague. La enseñanza de religión en el siglo XXI, la de cualquier religión, no exclusivamente la católica, debe responder a la necesidad social que algo como la religión, hecho inherente a la persona por convicciones, valores y creencias, tiene que ser parte de la oferta que todo ciudadano, que así la demande debe recibir, y por ahí es por donde se conduce la libertad de enseñanza y por ahí es por donde va encaminada la libre elección de centro educativo a la que tienen derecho los padres para sus hijos. En resumen, conviene que contemplemos la enseñanza de la religión en el espacio de respeto que merece aquél que la quiera cursar como el que no la desee, y paliar así ciertos estigmas latentes cuando haces una cosa u otra, algo muy de este país, como le leía el otro día al jesuita Olaizola, "un Estado aconfesional no quiere decir que tenga que ser militante del ateísmo o del agnosticismo". Promover el respeto en el marco de la sociedad tan plural en la que vivimos forma parte del hecho cristiano hoy, forma parte de la evolución, forma parte de la adaptación del Evangelio a la vida que nos llama a saber comportarnos como Cristo y no a imponer la doctrina escrita en tantos libros.

Sin abandonar del todo la cuestión política, una referencia mínima a la jornada que la Iglesia celebra este domingo, la jornada mundial de los pobres. El papa Francisco señala que hace falta poco para devolver la esperanza a quien la pierde por causa de la injusticia, el sufrimiento y la precariedad en la vida. Tenerlos en cuenta tiene que ser esencial para el futuro gobierno. Procurar la justicia, la dignidad y la paz tiene que ser esencial para los cristianos hoy.