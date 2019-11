Derechos de la infancia

El 20 de noviembre se celebra el Día Universal del Niño, que cada año recuerda la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño, firmada el 20 de noviembre de 1989, tras 10 años de negociaciones con gobiernos de todo el mundo, líderes religiosos, ONG y otras instituciones. Todos los derechos de los niños y las niñas están recogidos en ese tratado internacional, que obliga a los gobiernos a cumplirlos. Es el tratado más ratificado de la historia y los 195 Estados que lo han suscrito tienen que rendir cuentas sobre su cumplimiento al Comité de los Derechos del Niño. "¡Qué bien!", se le habrá pasado ahora mismito por su cabeza. Y así debería de ser si no fuera porque esos derechos siguen sin respetarse en muchos países del mundo, incluso, ¡todo hay que decirlo!, en nuestros entornos más próximos. Y ahora pensarán ustedes: "¿Cómo que aquí no se respetan esos derechos? ¡Vamos, demuéstrese! Porque esas afirmaciones tan graves y tan rotundas deben estar sustentadas en datos y evidencias científicas". Veamos.

En la Convención mencionada se reconocen los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de todos los niños, indistintamente del origen familiar, la nacionalidad, las creencias religiosas y cualquier otra circunstancia que pueda conllevar algún tipo de discriminación. Pues bien, cuando la oficina del Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil en España reconoce que en uno de cada cuatro hogares sin ingresos reside al menos un menor, esto es, que 135.800 hogares se encuentran en esa situación, ¡pues qué quieren que les diga!: al menos a mí se me cae la cara de vergüenza. Y otro tanto me sucede cuando observamos que la obesidad infantil está relacionada con el origen social, ya que los diferentes hábitos nutricionales y estilos de vida tienen especial incidencia en los índices de masa corporal de niños, niñas y adolescentes. Así, la tasa de obesidad infantil para la población infantil de 4 a 14 años se sitúa en el 10,2%, mientras que en familias con menores ingresos aumenta al 15,9%.

Aún no he terminado. Si consultamos los datos de impacto de la pobreza energética, es decir, los hogares cuya temperatura está muy por debajo de los cánones establecidos, los datos son aterradores: el 29,5% de absentismo escolar entre los menores que viven en hogares en situación de pobreza está vinculado con enfermedades relacionadas con la pobreza energética, dice Cruz Roja. ¿Y se han parado a pensar alguna vez en cómo pueden afectar las situaciones de carencia y exclusión social durante las vacaciones estivales entre las familias más desfavorecidas? ¿Reconocen que los chavales son afectados por el hecho de disponer o no de alternativas de ocio y tiempo libre durante las vacaciones en la adquisición de habilidades, competencias y cualidades personales que definen nuestras capacidades para funcionar como seres humanos? El Programa VECA (Vacaciones Escolares, Continuar Aprendiendo) viene a reconocer precisamente ese impacto.

En fin, podíamos poner más ejemplos, pero no: son suficientes para pensar, también en domingo.