He leído la carta de un lector vecino publicada por este diario el pasado día 13 y me he quedado "muerta". Resulta que están instalando un tanatorio-crematorio cercano a nuestros edificios y nosotros sin enterarnos...

Le agradezco muchísimo a su autor que lo haya denunciado públicamente, para que las tontas como yo, que vivimos en la inopia (pero que solemos echar un vistazo al periódico todos los días) nos hayamos enterado. Estoy absolutamente de acuerdo con sus reflexiones y lo diré de una forma más ordinaria: ¡Vivimos en una zona que da asco! Estamos rodeados de multitud de impedimentos, que como muy bien explica, es realmente insufrible añadir uno más. ¡Y para colmo de ese calibre! Pero como aquí aguantamos todo (coches mal aparcados, ruidos constantes, ingente porquería acumulada por cada rincón, etcétera, habrán dicho: ¿Dónde mejor?

Indudablemente para el empresario en cuestión es un verdadero chollo. Un lugar accesible, a la vista, sin zona propia de aparcamiento, pero... ¿Para qué está el aparcamiento del hipermercado, gratuito y al lado? ¡Miel sobre hojuelas! Afirma la presidenta del barrio de Pantoja, que, "al parecer, se trataba de un señor muy influyente, que el caciquismo...". ¡Y en nuestra región ya se sabe! ¿Pero en el Ayuntamiento de Zamora no teníamos un gobierno progresista? Un gobierno que ha predicado por activa y por pasiva que hay que trabajar por el bienestar de la mayoría, por los que menos tienen y bla, bla, bla...

Pues nada majo, en nuestra zona, esté quien esté, siempre a peor. Si no fuera porque no creo en el destino, diría que se trata de eso, pero ni ese consuelo puedo tener. Sí, está claro que movilizarnos es el único instrumento que nos queda. Contamos con la Asociación de vecinos del Barrio de Pantoja que anda "al loro" (ya están cogiendo firmas y no piensan parar) y a medida que se vaya enterando la gente, seremos muchos más. Por qué a ver: ¿quién no baja alguna vez al hipermercado? Pues si el tanatorio-crematorio se pone en funcionamiento, todos los zamoranos tendrán la oportunidad de ver ataúdes entrando y saliendo del anterior edificio de Porcelanosa. ¿Es eso agradable para alguien? Sabemos que la muerte nos alcanza a todos, pero mientras llega... ¿No es mucho mejor para todos tener el escenario algo apartado, también para que haya mayor respeto y mejor recogimiento tanto para el finado, como para los familiares y amigos? ¿Es que no hay sitio en los polígonos industriales, que tenemos bien cercanos? ¿No es eso, ubicar los tanatorios en los polígonos, lo que se hace en cualquier ciudad que se precie?

Sí, está claro que movilizarnos es el único camino que nos dejan, porque esta situación de arbitrariedad que padecemos ya es inaguantable. Sí, está claro que tenemos que ser valientes y vencer de una vez nuestra cobardía y denunciar públicamente estos desaguisados. Tú lo has hecho con elegancia y sentido del humor, yo bastante cabreada; pero estamos juntos en el objetivo que es lo verdaderamente importante.