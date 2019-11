Tuvo mucha prisa el vicepresidente de la Junta de Castilla y León y dirigente de la formación naranja, Francisco Igea, en mostrarse "dispuesto a todo", entendiendo por "todo" los acuerdos en las comunidades en las que cogobiernan, obviamente también en Castilla y León, a cambio de un pacto entre las fuerzas constitucionalistas. El señor Igea se pasó de frenada. A él no le correspondía decidir sobre una cuestión más próxima a la deslealtad y a la felonía que podía dejar su palabra y su firma convertidas en serrín de mala madera.

No contaba Igea con José Manuel Villegas quien, con dos dedos de frente, ha desautorizado al susodicho. Entre otras cosas porque como ha recordado el secretario general de Ciudadanos, la política de pactos la lleva directamente la Ejecutiva Permanente del Partido y no hay más cáscaras.. Y porque, además, "los pactos autonómicos están para mantenerse". Menos mal. Porque con muchos líderes como Igea, esto podría convertirse en un cambalacheo permanente dada la situación y la irresponsabilidad de algunos líderes políticos que luchan por su permanencia, no por el bien de España y de los españoles.

El señor Igea, lo que bien podría hacer es darle forma y vida a Ciudadanos en Castilla y León donde no tiene una estructura de partido más que necesaria para permanecer, para remontar, para ser y estar. El mejor ejemplo lo constituye Zamora. Ciudadanos en Zamora no es nada. Requejo va a su bola, por libre, ande él caliente y ríase la gente. Y los demás, José Antonio Bartolomé incluido, un buen tipo, un luchador nato, que cree en Zamora y sus posibilidades, haciendo lo que buenamente pueden o les dejan.

A ver, la noche de autos, cuando la debacle naranja, unos pocos salieron a dar la cara. Todo el mundo echó de menos a Requejo. Ni estaba ni se le esperaba a tenor de sus reiteradas actuaciones al respecto. Allí permanecieron, recibiendo el sopapazo de los datos, Bartolomé, Lera y unos cuantos entusiastas a los que, sólo por ellos, por lo que dan que es más que aquello que reciben, el señor Igea debería plantearse una solución inmediata. Y si no que venga el señor Villegas, se haga cargo y ponga orden en el caos, y ponga orden en este desorden que para tratar de arreglar, el señor Igea sí debería mostrarse dispuesto a todo.

Lo de Zamora debe ser un caso único en toda España. La formación naranja está en la obligación de arreglar las cosas, acabar con la incómoda e incomprensible situación de Ciudadanos en Zamora y echar a andar de otra manera, poniendo punto y final a esta etapa en la que nadie sabe a qué atenerse. Etapa que no tiene un líder claro y que con Bartolomé al frente podría configurarse por fin como algo serio. Y el que no esté a gusto que se marche. Y, a ser posible, que no vuelva.

Quien tampoco ha perdido ripio ha sido el socialista, señor Tudanca, quien ha afeado el "mercadeo" de pactos, alegando que "Castilla y León no es un circo ni está en venta". Mire por donde, señor mío, eso pensamos muchos españoles tras el abrazo de Iglesias a Sánchez, que no el revés. Que España no es un circo ni está en venta. Aunque alguno hay por ahí que quiere poner España en almoneda. Para "mercadeo", querido señor Tudanca, al que me quedé con ganas de saludar en su última visita a Zamora, el que hace su líder nacional con Podemos, ERC y demás grupitos y grupúsculos a los que necesita para poder seguir durmiendo en ese colchón que tanto le costó conseguir.

Porque, mientras Sánchez duerme, aunque se le aprecian ojeras, los demás lo hacemos en modo duerme vela, con un ojo abierto, por si acaso, y otro cerrado. Sin embargo, ya ve, nadie ha desautorizado a Sánchez.