Castigos electorales

Que la política española ya no es la que era, lo saben mejor los propios votantes que quienes ejercen en primera línea esa actividad. Para empezar, Pedro Sánchez confió en que una repetición de elecciones seis meses después del 28 de abril le daría mayor margen de maniobra para conformar gobierno y ya ven lo sucedido. Alguien debió decirle que no es aconsejable arreglar aquello que no está estropeado. Claro que quien se ha llevado por delante en un abrir y cerrar de ojos su otrora creciente formación política ha sido el dimisionario Albert Rivera al aplicar un cordón sanitario al PSOE y querer arrebatar el espacio al PP. Una estrategia equivocada que ha relegado a Ciudadanos a la quinta posición con solo diez escaños.

Lo que no cabe duda es que los resultados del pasado domingo castigan a los partidos a los que la gente ha responsabilizado más del bloqueo político (PSOE, Unidas-Podemos y Ciudadanos). Es más, los socialistas, con Sánchez a la cabeza, han jugado tanto con la flexibilidad del sistema, como también los 'naranjas' y, en su día, el PP, que al final han hecho creíble al anti sistema de Vox, que capitaliza como ningún otro el principio de acción reacción. Y si a todo el sudoku le añadimos, por un lado, el disparate catalán y, por otro, la falta de confianza de una gran parte de la España de interior hacia los grandes partidos como garantes de la solución a sus problemas, la consecuencia es el impresionante ascenso de la formación de Abascal y el auge de pequeñas formaciones como Teruel Existe.

En términos autonómicos y, en concreto, en Castilla y León, el duro castigo recibido por Cs, que pierde todos sus diputados nacionales por esta región, ya ha hecho resurgir esa dudosa opción de que Francisco Igea pueda cambiar de pareja de baile. Personalmente, no lo veo, porque entre el líder de Cs en la Comunidad y Luis Tudanca (PSCyL) se han cruzado tantas invectivas que la confianza, diríase, está más que rota. Ni lo veo tampoco porque una vez que tocas poder, es muy difícil cambiar de pareja. Si es que esto ya no es lo que era. A ver si se enteran.