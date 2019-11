Egoísmo e ineptitud a partes iguales

Hubo unos años en España en que el número de fascistas y comunistas era muy elevado con relación a otros tipos de ideologías, aunque realmente no se sabía cuáles eran esas otras ideologías, porque los que cortaban el bacalao eran los primeros y los perseguidos los segundos. Del resto de los movimientos antifranquistas poco se sabía, pues si bien se habían producido algunas reuniones en el extranjero y había determinados movimientos internos, lo cierto es que los que más incordiaban dentro del país eran el PCE y CCOO.

Antes, en 1962, se había celebrado el Congreso de Múnich con participación de gente que pertenecía a un centro y una derecha que reclamaba la democracia, al que Franco denominó el Contubernio de Múnich. En 1974, en París, la Junta Democrática, integrada por el PSC y el PCE, los carlistas y algunos independientes, fueron los que se juntaron. También en ese mismo año se celebró el Congreso de Suresnes, con participación del PSOE y la Plataforma de Convergencia Democrática.

Y llegó el año 1975, en el que falleció el general Franco, poco después de haber firmado las últimas sentencias de muerte y sus consiguientes fusilamientos, mientras, en la tele, como contrapunto, se estrenaban las series de "Heidi" y "La Casa de la Pradera". La Plaza de Oriente, en Madrid, se llenaba hasta las trancas de gente con el brazo en alto, mientras ETA asesinaba o secuestraba a alguien casi a diario.

Pues eso, que la situación además de inquieta e imprevisible era violenta y difícil. Pero a pesar de ello, las fuerzas políticas que iban aflorando, junto a las más clásicas, fueron capaces de ponerse de acuerdo y sacar adelante un proceso que permitió pasar de la dictadura a la democracia. Hubo exigencias, pero también renuncias; debates, pero también reconocimiento del contrario. Por si fuera poco, la economía se encontraba en una situación desastrosa, estábamos fuera de la CE y no se había hecho la reconversión en el sector siderúrgico, pero ello no fue óbice para seguir adelante, ya que cada día se daba un paso que conducía a algo mayoritariamente deseado.

Ahora, la mayor parte de esos problemas, afortunadamente, ya no existen, y los que quedan por resolver no son tan complicados como aquellos lo que permite poder ser afrontados. Como empresa más difícil queda la de regularizar la situación en Cataluña, pero la clase política no parece dispuesta a ello, porque no es capaz de llegar a acuerdos que permitan resolver el problema, y es que se ha aburguesado, dando la impresión de querer vivir "sine die" a base de contar cuentos, y de usar estrategias propias de grandes almacenes, basadas en encuestas y mercadotecnia, sin dejar rastro alguno de hombres de estado, solo pensando en pasar el tiempo con comodidad y desahogo.

Ahora, en la época en la que una parte de la clase política procede de las facultades de Políticas, es cuando menos buenos políticos existen. Porque el político, que debería ser el individuo capaz de resolver los problemas de los ciudadanos, ahora parece actuar solo con voluntad de crearlos, y cuando se les escapan de las manos, tratan de justificarlo diciendo que son irresolubles. Ese interés en inventarlos solo se justificaría si lo que pensaran fuera hacer proliferar concienzudos estudios que solo sirven para enchufar a amiguetes como asesores. Y es que predomina el egoísmo y la ineptitud a partes iguales. Se quedan tan anchos diciendo que lo que vota la gente no les permite formar gobierno, ni aprobar los presupuestos, afirmaciones tan zafias como poco originales, pues no es la gente la que "inventa" los partidos a los que vota, ni tan siquiera puede elegir lo que quiere votar, sino lo menos malo de lo que se les ofrece, ya que el abanico de partidos pertenece al prêt à porter puesto que no se hacen a medida de los electores.

Claro que tienen solución los problemas, no hay más que querer afrontarlos. A la vista del resultado de las últimas elecciones bastaría que llegaran a acuerdos entre los cuatro partidos que han obtenido más votos y escaños, escuchando a los minoritarios o, en el peor de los casos, entre los dos primeros, pues, nos guste o no, eso es lo que hemos votado, salvo que se desee continuar estando en manos de los independentistas.

Pero últimamente quienes nos dirigen parecen querer demostrar otra cosa, pues el aumento del número de partidos, parece tener como principal objeto conseguir algún puesto en el Congreso, en el Senado, en los gobiernos autonómicos o en los ayuntamientos, al objeto de aumentar la mamandurria y con ella los problemas de los ciudadanos, a los que se les obliga a votar y a gastar cientos de millones de euros, cada vez que se les antoja convocar nuevas elecciones.

Hay que dar gracias a que la mayoría de los políticos actuales aún no habían nacido en los "años 70", porque de haber sido así lo más probable es que aun estaríamos discutiendo cómo debería afrontarse el paso de la dictadura a la democracia.