Un aplauso para ellos

Según el primer punto del artículo 92 del Código Civil español, la separación, la nulidad y el divorcio no eximen a los padres de sus obligaciones para con los hijos. Según el número 154, los hijos no emancipados están bajo la potestad de los padres, ejerciéndola en beneficio de los hijos, de acuerdo a su integridad física y psicológica, comprendiendo dicha potestad el velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos y procurarles una formación integral.

Estos enunciados normativos, a simple vista, parecen de lo más lógico, casi por sentido común todos podríamos deducir que los padres debemos velar buenamente por nuestros hijos, y, si no todos, la gran mayoría de nosotros nos podemos considerar unos buenos padres con respecto a ellos, ya que, en mayor o menor medida y de acuerdo a nuestras posibilidades, cubrimos sus necesidades, tanto materiales como afectivas. Sin embargo, todo esto se complica cuando llega el divorcio o la separación.

En el convenio regulador quedan expuestas todas las medidas que se adoptarán para con ellos, a groso modo, desde a quien se otorgará la patria potestad y la guardia y custodia, pasando por el régimen de visitas y comunicaciones, hasta llegar al establecimiento de una pensión de alimentos de obligado cumplimiento para el progenitor al que se le dictamine o que se haya acordado entre ambos, si es que la hubiere. Este documento tiene una gran importancia en cuanto a efectos legales se refiere, puesto que cualquier incumplimiento de alguno de sus puntos puede ser denunciado ante la justicia. No obstante, hay aspectos de los que no se es consciente una vez que transcurre este proceso de redacción y legalización del documento. Os pongo el ejemplo de Ana:

Separada del padre de sus hijas desde el año 2016, mantiene, por convenio, la famosa custodia compartida a la que ambos (más por él que por ella) llegaron por mutuo acuerdo. Su hija pequeña, de cinco años, le preguntó la semana pasada por qué en casa de papá había más zapatos y ropa que en casa de mamá; su hija mayor, de diez, tuvo que pedir ayer un lápiz prestado en clase a su mejor amiga porque en casa de su padre no disponía de ninguno. Había empezado la semana con uno por la mitad, pero se había hecho tan pequeño que ya era muy complicada la escritura con él. Cuando llegó a casa de su madre, ésta repuso su material.

En paro desde diciembre de 2018, Ana recibe por parte de su ex pareja 200 euros mensuales en concepto de pensión de alimentos para sus hijas, se encuentra en búsqueda activa de empleo y recibiendo ayuda de los servicios sociales, aproximadamente 500 euros, también mensuales. Inmersa en un proceso de desahucio, también ha empezado una carrera universitaria a distancia que espera poder costear con una beca del ministerio de educación. También gracias a su familia, a pesar de los más de 1800 kms que les separan, ha podido hacer frente a algunas facturas.

Luis, su ex marido, con un título universitario y tres postgrados, es empresario en el sector del Marketing con cargos en tres empresas. Vive en uno de los mejores edificios de su ciudad, posee dos coches de alta gama, pero no le compró un lápiz a su hija mayor porque ya le había transferido el importe de la pensión a su madre para que corriera con los gastos de material escolar para su educación, es más, con los 700 euros de los que dispone Ana cada mes (pensión más ayuda se los Servicios Sociales) tuvo que hacer frente a todos los gastos del inicio de curso, además de alimentos, sin ninguna preocupación por parte de Luis por saber si estaban cubiertas todas sus necesidades. Para más inri y con motivo de la pregunta que hizo la más pequeña de las niñas, el vestido y calzado que compra papá, siempre se queda en casa de papá, a pesar de que Ana, en reiteradas ocasiones, le ha pedido, por favor, si puede dejarle algo de ella para cuando estén con ella y poderlas vestir algo mejor, algo a lo que él se ha negado. Pero Luis cumple con el convenio.

Aunque no sé con certeza cuántos casos de este tipo habrá en nuestro país, supongo que ella no es la única. Tampoco será la última. De lo que sí estoy segura es de que si, en vez de Ana, fuera Luis el que estuviera en su situación todo sería diferente. Y mucho. Ahora, volviendo a los artículos 90 y 154 del Código Civil, me pregunto retóricamente si el cumplir con dichos artículos y con el convenio regulador, al atender a las necesidades de los menores únicamente cuando están bajo su guarda y custodia, mas no siempre y en cualquier circunstancia dejando a un lado los motivos que llevaron a esa separación, significa realmente ser un buen padre. Yo lo tengo claro, sólo me queda decir: un aplauso para ellos.