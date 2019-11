Contra la impugnación de una oposición de operario

Cada día me levanto sabiendo que cada día mas en realidad es un día menos para bien y para mal, para bien porque el recorrido a tu objetivo se va haciendo mas pequeño y para mal porque significa que el tiempo que resta para asimilar conceptos se agota.

Mis ojeras me recuerdan día a día cada vez que me pongo delante de los apuntes, pero a pesar de ello sigues adelante y cuando los días son más grises, más esfuerzo pones para mostrar que puedes con eso y ahora un grupo de opositores ( 300 o 400) de 7.500 quien echar por la borda todo tu esfuerzo e impugnar el examen, se dicen que han copiado. No te dejes copiar, pienso yo. Dicen que hacía frio (cada persona puede tener frío o calor), que había faltas de ortografía (se entendía muy bien el examen,a falta de acentos y más)

Me imagino que los que más protestan tienen una nota baja, ¿y por eso vamos todos a echar a la basura todo el esfuerzo de un año? ¡Me entristece!!

Solo pido un apoyo para la gente que se esfuerza y que cada día luchamos por una plaza en la administración. Somos muchos los que no queremos que esta oposición se impugne!!

Es una humilde opinión de un opositor que vive día a día luchando por un objetivo.