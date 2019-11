La gran mentira independentista

Hace unos años fue invitado el entonces Ministro de Defensa, José Bono, a dar una conferencia en el Colegio Mayor Fray Luis de León de Salamanca sobre el "Nacionalismo español". Entre los elementos que habían contribuido a la configuración del Estado-Nación en la historia moderna dijo: que los elementos más destacados eran "la cultura, los mitos y el deseo de los ciudadanos de vivir bajo una entidad política autónoma, libre e independiente".

El clima de confrontación generalizado que existe hoy en España me ha recordado algunos aspectos de lo que dijo en aquella ocasión el Ministro Bono y que hoy a muchos españoles les impide ver que además de lo que pueda ser España en el ámbito internacional, es una contigüidad territorial con libre movilidad por todo el territorio, pertenencia directa con iguales derechos de ciudadanía y una unidad cultural. La unidad cultural se considera muy superior al de las lenguas oficiales que engloba además de todas las manifestaciones culturales, como la música, la pintura, arquitectura, gastronomía, etc.

Yo entiendo que para los catalanes analfabetos bilingües, y especialmente a los que viajan poco, la lengua materna les parezca superior a todas las demás, a los más ilustrados les recomiendo que lean "Las teorías del nacionalismo" de Anthony D. Smith, que considera que los factores culturales, políticos y sus estratificaciones son más importantes que la lengua para crear una unidad política independiente.

Pero esto no parece importarle un rábano, de no hace mucho tiempo a esta parte numerosos catalanes oponen lazos amarillos contra las Leyes Constitucionales, contenedores ardiendo, gritos y algaradas callejeras contra la sentencia de un Alto Tribunal. Urnas de cartón y votos sin control en un referéndum ilegal contra urnas transparentes y elecciones generales libres, independientes y avaladas por los organismos internaciones con separación de poderes, es una mentira tan vulgar que nadie puede tomarlos en consideración. Otra de las grandes chabacanerías se la escuchamos al señor Artur Mas, "si Cataluña se independiza seguirá en la UE porque los ciudadanos conservarán la nacionalidad española". A ver si nos aclaramos, tener los derechos jurídicos españoles sin sus obligaciones es una desmesura que no se puede ni mencionar. Ser español no es sólo tener una pasaporte, si lo eres no puede ser independiente del ordenamiento jurídico porque el Estado te exige que estés sometido a sus leyes. En mi pueblo que somos muy prácticos llamamos a eso pretender mamar y morder al mismo tiempo.

Y para rematar la fiesta exigen, según ellos, que hay que "escuchar lo que dicen dos millones de catalanes", eso es importante, escuchar a cuarenta millones de españoles es más importante y el Gobierno está obligado a hacerlo.

En un artículo que leí hace unos días de la filósofa Adela Cortina la inventora de la palabra "aporofobia", miedo a las personas pobres y premio internacional de Ensayo Jovellano, decía que sólo el 5% de la población mundial vivía en democracias plenas y que España es una de ellas y "no sólo porque se respetan los derechos civiles y políticos, sino también porque el conjunto de la ciudadanía no cuestiona el valor de la democracia como forma de organización política."