Causalgia hasta el bolsillo

La epidemiologia es una parte muy importante de la salud y se ocupa del estudio y la distribución de las enfermedades humanas, tanto de las infecciosas como las no infecciosas. Una de las preocupaciones sociales en democracia son los políticos, consecuentemente es interesante conocer las interrelaciones entre las ciencias médicas y las ciencias sociales a través de la epidemiologia.

Para conocer esta interrelación, es necesario conocer términos y significados como parásito, huésped, patógeno, saprofito, simbiosis, comensalismo, mutualismo, inquilinismo, dependencia, incidencia, prevalencia, competencia. En un mundo ecológico la facilitación describe interacciones entre especies que se benefician, siempre que en esta interacción no intervengan los políticos.

Un parásito en política implica una relación con el huésped cuyo resultado es favorable para el político y perjudicado el huésped votante que no recibe nada a cambio.

El patógeno en política es el más peligroso y como en medicina, crece y se reproduce en el huésped, pero con una peculiaridad: no desea eliminarlo, porque sería un auto-suicidio, pretende cronificarlo "sine die", aunque en ocasiones su virulencia y agresividad acaba con su voto.

La flora saprofita, en medicina protege al ser humano contra las infecciones de los patógenos, colonizan y viven en armonía. En la actualidad no conocemos políticos saprofitos que se establezcan de forma permanente en los organismos de los votantes.

En el comensalismo social, son los ciudadanos que comparten mesa y portan una bacteria, la Noseria gorroneo. Son ciudadanos que nunca pagan una ronda en los tradicionales vermut, el síntoma más importante para su diagnostico es la cansalagia hasta el bolsillo. Se suelen arrimar a los progresistas, porque tienen la intuición de que obtienen el dinero más rápidamente y son más generosos.

Una variante del comensalismo es el inquilinismo, que son individuos que se aprovechan de otras viviendas, desplazando a sus propietarios. Son los denominados okupas.

La competencia es todo lo contrario al comensalismo porque existe un enfrentamiento. Los recursos por los cuales los organismos pueden competir suelen ser los alimentos, la vivienda, la familia.

En el mutualismo ambas especies obtienen provecho de su relación, que pueden llegar a la simbiosis, que es un grado muy estrecho de mutualismo en que ambos terminan por hacerse co-dependientes, pero siempre necesitando la presencia del huésped ciudadano para sobrevivir.

Todos estos términos epidemiológicos, tienen dependencia respecto al huésped, por lo tanto hemos de considerarlos como parásitos.

Ahora la cansalgia hasta el bolsillo ha impregnado al contribuyente y votante, demasiadas convocatorias a las urnas con su dinero y sin resultados. Pero nos espera una convocatoria de gracia, la última. Debemos agradecérselo al gran hermano. En dicha convocatoria no vamos a sacar nota, solo nos calificarán con un aprobado, y si no es así, ya no habrá más elecciones, ni sobrevivientes.