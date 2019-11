Resulta un poco cansino escuchar a los líderes políticos echarse unos a otros la culpa del bloqueo político. El presidente en funciones, Pedro Sánchez, riza el rizo permanentemente. Tiene la fea costumbre de levantar el índice acusador y señalar fundamentalmente a diestro, pero también a siniestro. No deja a ningún líder con cabeza. Todos, cada uno con su parte alícuota correspondiente tienen la culpa de que no haya abandonado las 'funciones' y haya tenido que gobernar de esa forma un tanto precaria que, en su caso, no se ha notado en ningún momento. Pedro ha hecho lo que ha querido en cada momento. Incluso propiciar golpes de efecto con un marcado objetivo electoral.

Los líderes políticos, y en esto pecan todos, no son capaces de reconocer sus errores, son incapaces de pedir perdón y siempre encuentran en el rival al objeto de sus quejas y desavenencias. Aquí el único que un día pidió perdón fue el Rey Juan Carlos, tras los sucesos de Botswana. Puede hacerlo el Rey pero no los presidentes del gobierno o de sus partidos correspondientes. Estos tienen el don de la infalibilidad. El 'y yo más' o 'y tú más', es la cantinela que prefieren. Estamos en la recta final de la campaña y arrecian las acusaciones, los dimes, los diretes, los miedos, los triunfalismos, las subidas y las bajadas de ánimo, dependiendo de la encuesta electoral que toque. Coincidencia en la mayoría. Los indecisos inclinarán la balanza dando al traste con las encuestas. La Opinión-El Correo de Zamora la clavó en las pasadas y en esta dicen los que saben que ha vuelto a dar en el clavo, que así será. Le invito a leer el periódico del pasado domingo y el de ayer, bueno, y el de todos los días, porque todos los días merece la pena estar bien informado.

En esta semana se van a decidir muchas cosas. Lo que hagan y sobre todo lo que digan los políticos, que no 'nuestros políticos', si fueran míos los vendía a todos, será decisivo. Tienen que dejar la letanía aprendida y cambiar de estrofas, decir lo que en verdad el votante quiere escuchar. Alguno parece tener el monopolio, lo que no está tan seguro es el voto. Tienen que dejar de achacar todos los males pasados, presentes y futuros al contrario y empezar a reconocer los propios. Algún candidato no hace otra cosa que ver la paja en el ojo ajeno incapaz de poner al descubierto el pedazo de viga que atraviesa el suyo.

Los ciudadanos estamos hartos de los 'quejicas'. No queremos ni oír hablar de quien es o deja de ser el responsable de la repetición electoral. Todos tienen su responsabilidad. Unos más que otros. Sánchez está en la obligación de dar de lado a esa fijación suya que repite en todos los mítines y entrevistas, consistente en culpar al resto de candidatos del bloqueo político que se ha instalado en España. Los escarceos con los independentistas y la sensación o sospecha generalizada de que puede volver a las andadas, contribuye a la desconfianza de todos. Solo Iglesias se desmarca asegurando que pactará con el PP. No lo veo tan claro como el líder morado. Las intenciones de Pedro Sánchez sólo las conoce Pedro Sánchez. Su principal objetivo es atrincherarse en La Moncloa, no abandonar, permanecer contra viento y marea y a ser posible sin sacrificar nada.

La ambición de Iglesias, queriendo formar gobierno con Sánchez, a sabiendas de su mayoría insuficiente, provoca también desconfianza por razones que Sánchez ha argumentado bastante bien. En principio y hasta el viernes, la tónica seguirá siendo la misma.