Procurador del Común de Castilla y León

Las Administraciones Públicas, más si cabe, han de procurar, por mandato legal, que el cumplimiento de sus objetivos, que no son otros, en líneas generales, que satisfacer las demandas ciudadanas, que constan en el ámbito de sus respectivas competencias, sean plenas, para lograr el máximo bienestar colectivo a través del desarrollo económico y social, gestionando con honestidad los recursos públicos que, a través del pago los tributos, le aportan los honrados contribuyentes, lo que supone aprovechar con eficacia y eficiencia todos los medios de los que disponen a tal fin, especialmente los humanos; pues de su preparación, motivación, sentido del deber, como del respeto, justa valoración y consideración que se les tenga, entre otros muchísimos aspectos, determinará la calidad y cantidad del trabajo que desenvuelvan y, consecuentemente, los servicios que presten a la sociedad y, subsiguientemente, el grado de solución de sus necesidades.

El sentido común, la lógica, el querer para los demás lo que queremos para nosotros mismos, como, sí, las leyes impelen a la Administración Pública a actuar "con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, como reza el artículo 103 de la Constitución"; pues "La esfera jurídica de derechos de los ciudadanos frente a la actuación de las Administraciones Públicas se encuentra protegida por los recursos administrativos... los jueces y tribunales,.. por el procedimiento administrativo...", tal como señala el apartado I de la exposición de motivos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; lo que exige de que sus funcionarios públicos sean respetados, lo que implica la efectividad de sus derechos al "desempeño efectivo de las funciones", "al respeto ... a su dignidad en el trabajo", señala el artículo 14º, apartados a) y h), respectivamente del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Para que todo lo anterior sea una realidad, también existe "para la protección y defensa de los derechos constitucionales de los ciudadanos y de los derechos y principios reconocidos en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León frente a la Administración de la Comunidad, la de sus entes locales...", la Ley 2/1994, de 9 de marzo, del Procurador del Común de Castilla y León, artículo 1º.1.

Y las denuncias, las quejas, las sugerencias, etc., de cualquier persona, presentadas ante ese Alto Comisionado de las Cortes de Castilla y León, debieran ser analizadas con esmero, procurando investigar las causas que las originan, interpelando a las Administraciones Públicas que las provocan, o las han ocasionado, con independencia del tiempo en que hayan ocurrido, pues las responsabilidades de los políticos o directivos públicos que las hayan podido provocar no debieran de caducar nunca, y sí asumir las responsabilidades civiles, administrativas y penales a que hubiere lugar en su caso; sería todo ello ejemplarizante para estos sujetos, como para otros similares, para pagar por sus fechorías, como para evitarlas en el futuro, y compensar a quiénes las hayan sufrido; además, al ser todo ello de conocimiento público, se conseguiría la colaboración ciudadana poniéndole de manifiesto de lo que se debieran de ocupar, preocupar y resolver por el supuesto anómalo, deplorable e injusto funcionamiento de las diputaciones provinciales, por ejemplo, para que no abusen sus responsables del poder y respeten los derechos de la ciudadanía y de los empleados públicos; pues de no "supervisar la actuación de las Entidades Locales", no sirven, no son útiles, lo que debiera conllevar su desaparición dados los elevados costes que implican las nóminas de su presidente, asesores de confianza, empleados públicos, amortización de inmuebles y de vehículos, gastos de funcionamiento, etc. O sea, procuren ser serviciales, diligentes, comunicativos, no archiven los expedientes "a la primera de cambio", investiguen a fondo las anomalías, por no decir injusticias que les hacen llegar la ciudadanía, faciliten, y reconozcan, la labor que generosamente le ofrecen los ciudadanos, etc., pues solo así justificaran la razón de su existencia y la "soldada" que generosamente perciben todos los que están en "nómina"; y serían "garantes de la transparencia, la buena gestión pública y la participación ciudadana".