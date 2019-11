Elecciones del miedo y del contubernio en la Diputación

Recuerdo cuando éramos solo y tanta Izquierda y algo Unida y lo mismo o muy parecido en toda España, que el argumento del PSOE en campaña, ante la ilusión del programa y la coherencia de nuestra gente, era el miedo a la derecha y el voto útil.

¡Y les daba resultado! Porque IU éramos los chicos y chicas majas y honrados que seguiríamos siéndolo porque nunca llegábamos al poder que corrompe. Y mientras había que votar lo menos malo con posibilidades de gobernar, pese a las grandes corrupciones y decepciones de distintos tamaños de los votantes socialistas.

Gentes de izquierdas sacrificaban su voto de corazón ante la amenaza de que gobernara la derecha por votar lo que querían; traicionaban sus ideas en la urna para evitar un mal mayor, anteponiendo la ética de la responsabilidad a la de la razón.

Supongo que otro tanto pasaría entre los electores de derechas, que tanto votaron al PP haciendo votos sordos a la corrupción, con tal de que los comunistas que quitaban las vacas a los de los pueblos y nacionalizaban la banca con los ahorros de los trabajadores para que sus hijos fueran a la universidad, no pudieran gobernar. Y para que no se revolvieran los militares como en el 36 si España fuera comunista o republicana por votación.

Voto del miedo que nunca ha dejado a los hombres y mujeres de España votar con libertad. Pero que en estas elecciones se ha disparado de tal manera que dudo que haya quien vote por lo que quiere en lugar de por lo que teme.

Porque el miedo al neoliberalismo del PP o a la casi socialdemocracia del PSOE se había atenuado a costa del bipartidismo de la alternancia que demostró que ninguno sacaba los pies del tiesto capitalista; el centro político nunca ha dado miedo por su vocación de pactar con quien gobernara, dada la flexibilidad que les permite doblarse o doblegarse a izquierda y derecha; y los comunistas no iban a ganar nunca.

Perdido el miedo al bipartidismo PSOE/PP, y cuando los electores apostaron por otros actores políticos que se iban subiendo al guindo, como Podemos entre "los de abajo" y Vox en la ultraderecha, rebrotan los miedos electorales: entre votantes de la izquierda, hacia los de Vox de brazo en alto; entre la derecha, además del miedo a los del "Pueblo Unido", más aún a los del "Cara al Sol" porque les quitan votos; entre los constitucionalistas, hacia los catalanistas de la independència.

Pero se trata del miedo "político" de los partidos a la pérdida de votos, y no del miedo real de los españoles: a no tener trabajo, a perderlo, a no poder pagar la hipoteca ni el alquiler, a la quiebra de la caja de las pensiones y del paro, a la violencia más que a la independencia, a que te violen en una fiesta... A los que en Zamora se añade el miedo a la emigración forzada de los jóvenes, al precio ridículo de nuestros productos agrícolas y ganaderos, al cierre del Consultorio como se cerró la escuela, a la despoblación porque no podemos vivir aquí.

Y estábamos de campaña de los miedos de siempre tan tranquilos en Zamora, cuando el Sr Maíllo anuncia el susto de que desaparezcan las diputaciones porque Cs lleva su supresión en el programa.

Esto que no tendría más importancia que el miedo a que Cs vuelva a arrebatarle al PP "su" diputado nacional, tiene gran importancia si pensamos que la Diputación zamorana está presidida por el único diputado de Cs –que por lo tanto quiere suprimirla- con el apoyo de los doce diputados del PP, entre ellos el presidente del partido a su vez también vicepresidente de la Diputación, Sr. Barrios.

¡Menudo contubernio tienen montado en la Diputación! De tal envergadura que recuerda al denostado por el dictador, "Contubernio de Múnich", donde se reunió la oposición al franquismo para apostar por la democracia, y que en este caso estaría montado para acabar con la Diputación zamorana, en una especie de conspiración judeo-masónica que ha sido denunciada por el expresidente de la Institución.

Aunque ni a los zamoranos ni a los ayuntamientos les da miedo la desaparición de una institución que actúa repartiendo el dinero de los impuestos de todos entre los pueblos a través de una red caciquil –innecesaria como cualquier intermediario- las palabras de Maíllo demuestran que se ha exhumado el antiguo miedo del franquismo al contubernio y a la conspiración judeo-masónica, ahora y aquí ciudadano-popular.

¡Y en la Diputación de Zamora! Donde quizás sea un nuevo "plan piloto" del contubernio ciudadano-popular que tienen montado también en la Comunidad, como el otro plan piloto de la sanidad en Aliste para destruirlas, a las dos. O quizás no sea más que el tan conocido dicho en estas tierras de los romanos a los traidores que mataron a Viriato: "Roma no paga traidores". Y menos en campaña electoral.

Pero el plan de supresión de la Diputación de Cs parece real: se toma la Presidencia para actuar desde dentro; se promete igualdad de trato y transparencia... ¡Ah! Eso no lo soporta nuestra institución provincial. ¡Sólo falta que descubra que el dedo de la Virgen Dormida del Tránsito lo tenía la Diputación! Y dirimir si el PP está con Cs en su plan de supresión o tiene el corazón "partío" en Zamora.

Campaña de miedos alejada de los miedos de los zamoranos, a la que se añade el miedo a dar la cara en los carteles de los candidatos de Zamora, no sea que les conozca esa mayoría que no tiene el gusto, según dicen las encuestas.

Pese a todo, habrá que votar. Digo yo. Y que la democracia reparta suerte. Y si no el gordo, al menos que en Zamora nos toque la pedrea para tapar unos agujeros despoblados, en el programa de algún partido (no confundir con la pedrada). Y no planes pilotos que nos lleven a estrellarnos.