En teatro, dos más dos no siempre llegan a ser cuatro

Hubo una época en el cine en la que el público elegía las películas en función de sus protagonistas, sin importarle demasiado quien las dirigía o cual era su argumento. Así que dependiendo de quién fueran "los artistas" decidía ir a un cine u a otro. La gente decía "voy a ver una peli de John Wayne, o de Gregory Peck, o de Spencer Tracy", porque eso era sinónimo de calidad y ofrecía la suficiente garantía para pasar un buen rato y disfrutar de unas buenas interpretaciones. Era la época del "Start System", de la época dorada de Hollywood. Años después llegaría el cine de autor en el que las cinematografías europeas dieron el do de pecho con la Nouvelle Vague y el Neorrealismo italiano, y empezaron a sonar con fuerza los nombres de directores, que muchas veces también eran guionistas de sus propias películas, quedando para la historia nombres como los franceses François Truffaut, Jean Luc Godard y Claude Chabrol o los italianos Rosellini, De Sica, Visconti y Fellini.

Ahora suelen durar más en taquilla las grandes producciones en las que la digitalización y los efectos especiales están por delante de otras características. Pero, también existen actores y actrices que podrían encajar dentro en lo que fue aquel Start System, que tienen gancho y personalidad, y que por sí solos son capaces de llenar las salas. Uno de ellos es el argentino Ricardo Darín, un excelente y versátil actor que lo mismo hace reír, como en la comedia negra "Relatos Salvajes" de 2014, que conmover como en "El hijo de la novia" de 2001, ambas con importantes premios en Europa y USA.

A Darín lo hemos podido ver en múltiples películas, pero faltaba contrastar su valía observándolo en directo, actuando en una obra de teatro donde solo existe como defensa la cuarta pared que separa al actor del público. Donde de nada sirven los primeros planos, ni el lucir una mirada sugerente, o unos ojos azules, o un hoyuelo en la barbilla, o un tic, más o menos estudiado, porque en el teatro esos detalles son difíciles de apreciar. Y el momento de comprobarlo llegó con una función basada en la obra de Ingmar Bergman "Secretos de un matrimonio", que fue estrenada en 1973, después de haber tenido gran éxito en su versión televisiva, y que llegó a ser "Globo de Oro".

Dirigida por una señora de la escena como es Norma Aleandro, y con el nuevo título de "Escenas de la vida conyugal" se esperaba que Darín dejara patente que la interpretación no tiene secretos para él, y que en el teatro ofrecería las mismas garantías.

En los "Teatros del Canal", en Madrid, el público ha estado llenando la "sala Roja" todos los días, resultando imposible encontrar una entrada, a pesar de los excesivos precios que regían en ese teatro público. Pero no siempre las expectativas responden a la realidad, y tampoco en esta ocasión, en el que tanto la versión como el montaje no ayudan mucho.

A diferencia de la peli de Bergman, inmersa en un clima dramático, en esta versión teatral se ha optado por darle un aire de comedia, buscando la sonrisa fácil del público, y eso hace que sea totalmente diferente. En la de Bergman todo el mundo recuerda el personaje de la esposa, interpretado por la excelente actriz noruega Liv Ullmann, y aquí, para no variar, también se ha elegido el de la protagonista femenina, Andrea Pietra, en detrimento de Ricardo Darín, que, en esta oportunidad, peca de poca expresividad y adolece de una actuación plana y estática. No obstante, pudo notarse que el público estaba entregado a él, pues cualquier recurso que empleaba era correspondido con risas de los espectadores. Lo cierto es que ha quedado claro que, en el teatro, a diferencia de las matemáticas, dos y dos no siempre son cuatro, prueba de ello es esta función, en la que la suma de Bergman y Darín, solo ha dado para una comedia de pasar el rato.

Estructurada en siete escenas independientes, y con una duración de una hora y cuarenta minutos - más o menos la mitad de la versión cinematográfica, que a su vez, era la mitad que la que hizo para la televisión el maestro Bergman - un enorme escenario, casi vacío, con apenas un par de sillas y una cama, y una rácana iluminación conformaban un espacio infinito, que unido al poco cuidado vestuario, ya que no cambian en ningún momento de atuendo, a pesar que la historia trascurra durante un periodo de veinticinco años, termina siendo una función vulgar.

Casi en paralelo con esta obra se está representando, también en Madrid, en el teatro "Bellas Artes", una versión de la novela de Miguel Delibes "Señora de Rojo sobre fondo gris", en la que José Sacristán da una lección magistral de lo que es el arte interpretativo. Un monólogo de una hora y veinte minutos, en la que el veterano actor deja al público impresionado, ensimismado, sumergido en un profundo silencio, que solo se ve alterado cuando cae el telón y puesto en pie, ovaciona al maestro con un aplauso que nunca llega a acabarse. En este caso si sale la cuenta: Delibes más Sacristán consiguen con creces que la suma de dos y dos sea, exactamente, cuatro.