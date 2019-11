Yo sí he regresado al pueblo

Sueñas durante décadas con volver, tu vida gira en torno a esa idea, tu niñez, las gentes sencillas, las calles de un pueblo... pasan los años, pasa la vida y llega el día de volver. Regresas al fin a tus orígenes pero todo ha cambiado, tus seres queridos hace tiempo que iniciaron su último viaje. Las calles del pueblo que tantos años te esperaron con el bullicio propio de gentes, de niños, de vida, ahora permanecen silenciosas y vacías, apenas unas cuantas personas las transitan. Solo tus recuerdos permanecen intactos, te embobas con la mirada fija en el fuego de la chimenea, en silencio y recordando, la tristeza se apodera de ti. El sueño de toda tu vida se desvanece. ¿Dónde está mi gente? Silencio... solo silencio. El mismo silencio que encuentras al visitar el cementerio. Pones flores sobre esa lápida que te remueve las entrañas. Llega el día de Todos los Santos. Llevas más flores y más bonitas y así cumples con la tradición.

Las casas siguen ahí inertes esperando el regreso. Volver ¿Para qué? si ya no quedan vidas que den vida; A pesar de todo he vuelto. ¿ Y si todos regresáramos? ¿Sería distinto? ¿Por qué no lo intentas? Quizás no sea fácil... tendrás que esperar cada mañana que alguien de algún pueblo cercano te suministre el pan. Antes esto no pasaba. Con un poco de suerte, puede que tu médico de cabecera pase consulta casi a diario.

Algún tendero ambulante una vez al mes recorrerá el pueblo anunciando por medio de un altavoz que ese día podrás comprar bragas, calzoncillos y calcetines en la plaza mayor. Te llegará fruta y verdura una vez por semana. Si llega el pescado será un día a la semana y poco o nada podrás elegir. Si tienes hijos y nietos tal vez te visiten de vez en cuando, pero si les gusta viajar y conocer mundo, pues igual no vienen tanto como quisieras.

Anímate y vuelve; podrás pasear respirando aire puro. En las noches de verano elevarás tu mirada hacia el firmamento, alguna noche seguro que verás el carro. Al amanecer (seguimos en verano) te despertará el trinar de los pajarillos. Eso no pasa en la ciudad. Comerás más sano, puedes tú mismo cultivar lechugas tomates etc. Te especializarás en lo que toque albañil, fontanero etc. Las circunstancias obligan. Podrás ver unos cuantos canales de tv algunos días verás unos y otros días verás otros depende la señal que te llegue Tendrás tiempo para la lectura sin que nadie te moleste pues no habrá mucho ruido. En el día a día no escucharás las sirenas de ambulancias bomberos o policía. Entretanto aquí seguiré yo contando historias, quizás no soy lo que cuento, pero sí cuento lo que siento.