Proliferan. Están por todas partes. Crecen como por generación espontánea. Son las casas de apuestas. Establecimientos que atraen sobre todo a gente joven, a veces, excesivamente joven. Y como quien hizo la ley también hizo la trampa, quedan enganchados en indeseadas ludopatías desde muy críos. Da la sensación de que no hay quien pare la proliferación de estas casas que algunos padres llaman ya de latrocinio. En muchas provincias, incluso de nuestro entorno, como por ejemplo Valladolid, las quejas vienen dadas por una situación concreta, la mitad de las casas de apuestas que se levantan en la capital del Pisuerga están excesivamente cerca de colegios e institutos. Muy hábiles, muy agudos sus promotores, pero se les ve el plumero.

Acabo de decir que da la sensación de que no hay quien pare el crecimiento de estas salas. Rectifico, una legislación más dura, más contundente, menos permisiva con el juego a través de la reforma de la norma reguladora, sería un buen comienzo para frenar lo que parece imparable. La Junta de Castilla y León tiene que mojarse al respecto. Los jugadores de azar rehabilitados que se han constituido en asociación no quieren palabras vanas, no quieren promesas huecas, quieren hechos. Todo dependerá de lo que la administración se lleve religiosa y legalmente de las ganancias.

Podían proliferar otro tipo de establecimientos relacionados con la cultura, la educación y el deporte, encaminados a los más jóvenes. Soló que me da que eso no da dinero ni a los avezados promotores de estos antros ni a la administración que saca pasta gansa por todo, dentro de nada hasta por respirar, cuántas veces el aire insano de las ciudades. La cosa es más seria de lo que parece. Tan es así que incluso hay un Día Nacional sin Juegos de Azar, que se celebra cada 29 de octubre y del que no hemos oído hablar porque no interesa, porque hay mucho dinero por medio y eso es lo único que cuenta. Desde los medios de comunicación también se podría echar un cable o dos a las asociaciones contra la ludopatía. Hay que tener voluntad de hacerlo porque, de otra forma, no se consigue nada.

La presión al Gobierno central y a los gobiernos autonómicos para demandar una regulación que ponga nuevas normas a los juegos de azar, sólo se consigue a través de la unión que es la verdadera fuerza que, además, ayudaría a concienciar a la sociedad. No podemos consentir que los menores se inicien en la práctica de estos juegos. Las apuestas están a la orden del día y, al igual que se hace con el alcohol, las drogas y la conducción, urge una potente campaña gubernamental que ayude a concienciar, prevenir y educar a nuestros críos, a nuestros jóvenes. Si desde pequeños se les habla de los peligros de las ludopatías, tengo para mí que se frenará en seco cualquier iniciación cuando lleguen a la edad joven.

El juego supone un riesgo muy grande en la vida de una persona y los niños y adolescentes forman parte del colectivo de personas más vulnerables. Formarles e informarles es la solución pero también impedir que sigan abriéndose este tipo de establecimientos que enseguida encuentran clientela. No habrá locales para una actividad comercial normal pero, descuide usted, que para abrir este tipo de establecimientos que deben pagar buenas rentas, sí aparecen y si no se pintan. La autoridad competente actúa tímidamente con medidas poco eficaces, sin tener en cuenta la realidad del mercado del juego y las fatales consecuencias que conlleva, siempre pensando en los menores de edad. Desde 2015, año en que fue emitido, la Federación espera la aprobación del Real Decreto de Juego Responsable que duerme en un cajón, ajeno a la realidad.