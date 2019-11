Benavente necesita más hechos y menos palabras

Son muchos los años que llevo yendo a Benavente y a todos y cada uno de los pueblos de su comarca, Tera y Valles. Siempre me ha llamado la atención la capacidad de emprendimiento de sus gentes, la capacidad de reclamar lo suyo, su identidad, sus derechos e incluso sus peculiaridades. Me atrevería a decir, que me he sentido profundamente identificado siempre con sus causas. Las he entendido, asumido y apoyado.

Por eso, cuando se habla del Plan de Industrialización de Benavente y comarca, me llama la atención varias cosas. Por un lado, en la parte positiva, la intensidad con la que se reclama la elaboración y ejecución de un proyecto para devolver a Benavente lo que se merece en términos de nuevas iniciativas empresariales y de empleo. En segundo lugar, en la parte negativa, que las reclamaciones institucionales no van acompañadas por hechos de aquellos que las protagonizan.

Me explico. El alcalde de Benavente, acompañado de todos los grupos políticos del Ayuntamiento incluida la oposición del PP, piden abiertamente que todas las administraciones comprometan aportación económica a dicho Plan. Incluso cuando consideraban que la aportación de Diputación era escasa, se reclamó más, dejando al lado los colores políticos. La Junta de Castilla y León gobernada por el PP también ha incluido partida ya en sus presupuestos, después de muchas reuniones y declaraciones públicas de justa exigencia.

Sin embargo, y es donde me resulta incoherente, la única administración que no ha incluido en sus presupuestos ni un euro para este plan es el gobierno de Pedro Sánchez, del mismo partido que el alcalde de Benavente, quien con tanto ahínco reclama al resto de administraciones y con razón.

Estos días previos a la campaña estamos asistiendo a un carrusel de visitas de miembros del gobierno socialista, y veremos muchas más. Quizás Antidio no ha tenido suficiente experiencia para saber, como supo en las municipales, que eso ayuda poco o nada, incluso es contraproducente, sobre todo cuando son tan repetitivas e incoherentes en los hechos.

Pues bien, en ninguna de esas visitas ni una referencia a Benavente y a su Plan de Industrialización. Incluso la ministra de Trabajo se desplazó esta semana a Benavente a un acto de campaña, y delante del Sr. Huerga no se comprometió a incluir en los presupuestos ni un euro para dicho Plan. Atónito se debió de quedar el regidor, o no, a juzgar por su silencio.

En resumen. Después de una repetición electoral inútil e innecesaria, la gente está más que harta de los eslóganes y los mensajes vacíos. Solo nos faltaba en Zamora, un carrusel de ministros, que la mayoría conocen solo en su casa, que vengan descaradamente a no decir nada y a buscar un voto. Lamentable.

Los ciudadanos esperan ver a ministros firmando decretos de apoyo económico a proyectos concretos para Zamora, en sede ministerial, y no detrás del "puño y la rosa", cada vez más marchita y menos creíble al menos por estas tierras. Lo siento, pero se os ve mucho el plumero.

(*) Candidato del PP al Senado por Zamora