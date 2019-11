La ignorancia de las leyes...

...No excusa de su cumplimiento, artículo 6º.1 del Código Civil, "dixit".

La convivencia, siempre tan difícil dada la pésima condición del ser humano, por egoísta, por entre otros muchísimos defectos que tiene, y que casi nada hace por superarse; y mi querida Begoña, no es ser "cañero", es la lamentable realidad, que nos rodea, de con quienes nos relacionamos, etc., servidor es testigo y "sufridor" de los inexcusables contactos que se tiene con nuestros semejantes, al ser posible los menos ; y si no, que me demuestren lo contrario, que servidor, en un "plis plas", se lo desmonta; y claro está salvo "honrosísimas excepciones"; pues, bien, para minorar, en la medida de lo posible las indeseables consecuencias de los comportamientos que se derivan de tal forma de ser; desde la "noche de los tiempos", recuérdese, quiénes hayan estudiado y aprovechado un "mínimo minimorum", sus estudios de la llamada "secundaria", recordarán la existencia del "Código de Hammurabi", y habrán, supongo, oído hablar del "derecho romano" que, por cierto, sigue en la base de, por ejemplo, las leyes civiles actuales; además de considerar los escritos de los ensayistas de la Grecia clásica, el "Nomos" de los sofistas como Protágaras de Abdera, el diálogo "Las Leyes", de Platón, etc; pues bien todo ello pretendía conseguir, que la convivencia, la solidaridad, el respeto a los derechos de los demás, el cumplimiento de las obligaciones que todos tenemos unos respecto a otros, etc., fueran posibles; lo que implica conocerlas para observarlas, pues difícilmente se puede hacer lo que se desconoce, aunque existe la conciencia y el derecho natural que "que nacen de la misma naturaleza o conciencia humana".

Pues igual, que se deben saber, al menos, "las cuatro reglas aritméticas", por "arduas y duras que sean de aprender", con el "inmenso esfuerzo" que conllevan y que tanto "daño" hacen a nuestra "sufrida y sacrificadisíma" infancia y juventud; afirmo que se debieran tener, al menos, unos elementales y rudimentarios conocimientos, o por lo menos que les "sonaran", de nuestro Derecho vigente; pues está presente, desde antes del nacimiento, hasta nuestra muerte, pues el "nasciturus" al que se puede relacionar con el art. 15º de la Constitución Española de 1978, el registro del nacimiento y fallecimiento, considerados en el Código Civil, en la Ley y Reglamento del Registro Civil; las elecciones, por ejemplo si tenemos que formar parte de una mesa electoral, Ley Orgánica del Régimen Electoral General; si tenemos la propiedad de una vivienda, la Ley sobre Propiedad Horizontal; una hipoteca, hay que conocer el Decreto relativo a la Ley Hipotecaria, conocer las Ordenanzas Municipales que regulan los importes del abastecimiento de agua a nuestros domicilios, el aparcamiento de automóviles, etc.

Y seguimos; pues las enseñanzas, desde la primaria a la universitaria, debieran informar y motivar y concienciar de los tributos que todos debiéramos pagar, especialmente quienes más tienen; de la responsabilidad que supone el uso vehículos a motor, etc. También la obtención y vigencia del carnet de conducir, tienen sus normas, sus leyes

Consecuentemente, todos sin excepción tenemos que conocer las leyes para cumplirlas y que la convivencia, el respeto entre todos, la solidaridad, el desarrollo y bienestar subsiguiente sea social, jurídico y económico sea cada vez mayor, mejor distribuido, en suma seamos todos más felices, amables y cumplidores de nuestras infinitas responsabilidades ciudadanas, laborales, familiares, etc.

En suma y conclusión, cuando vivimos en un "Estado social y democrático de derecho", las leyes hay que conocerlas en sus líneas generales, en lo básico, en lo que directamente nos pueda afectar; es decir, hay que saber que existen, para cumplirlas, y tener conciencia de ello; y al igual que nos preocupamos "de los goles de nuestro equipo" que, por cierto en ello no nos va la vida, porque, entre otras razones no afectan en nada personal; o miramos la prensa del "corazón y rosa" e "ídem, eadem, ídem"; y sí,preocupémonos de saber que se "cuece" en el BOE, sin necesidad, para los no profesionales relacionados del Derecho y la Economía, de consultarlo todos los días; pues la prensa y demás medios de comunicación, sobre aquellas disposiciones legales de más alta incidencia en el público general, ofrecen cumplida y detallada información en sus noticias y comentarios de sus colaboradores.

Eso sí, hay que tener conciencia de nuestros deberes ciudadanos y "documentarnos".

(A Begoña, que tan buenas y acertadas sugerencias me hace, agradecido).