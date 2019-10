De cómo hacer política sanitaria sin interferencias políticas

De los profundos pensamientos filosófico-políticos como los siguientes: "Es el vecino el que elige el alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde" –que nos dijo el expresidente Rajoy en Benavente- o "Yo soy muy español y mucho españo" del mismo autor. Pasando por el de la expresidenta de Castilla–La Mancha, Dolores de Cospedal: "El finiquito de Bárcenas era una simulación en diferido de salarios". Llegamos a las declaraciones del alcalde, diputado provincial y exsenador zamorano del PP, Sr. Faúndez, que superando a los anteriores, tras presentar una propuesta de ordenación de la Sanidad en Aliste con el apoyo de prácticamente todos los Alcaldes de la zona, dice, según recoge este diario: "Lo que no pedimos son interferencias políticas, este es un problema nuestro y no queremos que nadie lo utilice con ningún tipo de fin".

¡Acabáramos! Alcalde, diputado y exsenador, todos ellos cargos políticos y algunos de gran altura, defendiendo políticas sanitarias sin interferencias políticas.¿Pero qué son todos ellos más que políticos? ¿A quién se están dirigiendo más que a la Junta de Castilla y León, institución política? ¿A quién en concreto, más que a Verónica Casado, consejera de Salud y por lo tanto cargo político? ¿Qué le están planteando a la Junta, más que política sanitaria?

Todos "políticos más que políticos" –que parece un insulto al pronunciarse-. De ahí que la tilde en las interrogaciones no sea un error sino una licencia para poner en evidencia que son más políticos que el común de los mortales: son políticos los Alcaldes que piden y la Consejera que recibe; es Política Sanitaria y Política en general lo que piden y lo que les van a responder.

Y más político que nadie, el alcalde, siputado provincial y exsenador del PP, por tener tres cargos políticos y porque suponemos que considera que la mejor forma de ordenar la asistencia sanitaria en Aliste es la de su partido, porque hasta el momento no ha comunicado la dimisión de sus cargos más que políticos para ser un alistano más de a pie.

Es tal el desprestigio de la actividad política, ganado a pulso por utilizarla mal y en beneficio personal en lugar de social, que los propios políticos parecen avergonzarse de serlo y llegan a pensar que sus propuestas para la sanidad, por ejemplo, no tienen que ver con la política. Eso sí, ven la paja en el ojo ajeno en lugar de la viga en el propio, porque cuando son otros cargos políticos o la sociedad que hace política como las plataformas en defensa de la sanidad pública, las consideran interferencias.

Algo similar ha sucedido con la concepción de la Política de otro "político más que político", el Presidente de la Diputación actual -del mismo partido que la Consejera de Sanidad- que para loar el presunto cambio del Día de la Provincia ha dicho que era "menos político".

¡Acabáramos otra vez! No es el único político más que político que para defender su actuación lo hace intentando quitar "política", para que creamos que sus propuestas son puro sentido común y las de los demás interferencias o partidismo.

Estas posturas se acercan a un ejercicio de puro totalitarismo, como el de aquel que zanjaba las discusiones con un consejo: "Haga como yo; no se meta en política", pero que estuvo 40 años gobernando y 40 enterrado con honores como Jefe de Estado. Y del que aún quedan secuelas como considerar "interferencias'las opiniones y posturas políticas contrarias, ahora sólo criticadas porque las quieren "utilizar para algún fin", y en las épocas del dictador prohibidas y sancionadas. (Es lo que tiene sacarlo en plena campaña electoral).

No pienso sin embargo que las declaraciones de los citados respondan a un pensamiento absolutamente totalitario, aunque algún tic autoritario tienen, sino a que están consultando a la sociedad de a pie de la comarca de Aliste las propuestas sanitarias que ellos hacen como más políticos que son.

Porque es la propia sociedad la que hace política en el noble sentido de la palabra y no en el despectivo que ahora tiene. Política ligada a la ética, a la distribución de recursos, a métodos para solucionar conflictos, al arte de gobernar y al "animal político" que somos los seres humanos según Aristóteles.

Pero lo somos todos, también los de las legítimas diferencias o "interferencias": políticas si son de otro partido distinto al PP o Ciudadanos; sociales si son la vecindad y ciudadanía organizadas para defender sus propuestas para la salud; sindicales si se defienden los trabajadores sanitarios...política sanitaria en definitiva. Todas las propuestas legítimas y todas necesarias para llegar a buen fin.

Como es legítimo decir que las propuestas sanitarias de la Junta, por muy piloto que sean, no nos han gustado para Aliste ni para la provincia entera. Y que no vamos a callar que algunos políticos están intentando apaciguar la indignación social por los consultorios primero cerrados y luego sólo con enfermeras, con nuevos inventos como la Sanidad de Alta Resolución anunciada por el señor Igea el Día de la Provincia -que criticaron en Andalucía los mismos que lo proponen ahora- y que de ponerse no evitarán que los consultorios de los pueblos sean distintos, unos de proximidad y otros de agrupación. Distintos.

Firmo hoy este escrito como interferencia política que soy porque pienso y existo. Sin más objetivo político que conseguir una sanidad pública igual para todos en mi tierra, con cariño y solidaridad con Aliste.