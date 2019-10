El desprestigio de TVE

Como es fácil de comprobar (aunque claro siempre habrás pseudomanipuladores y expertos en "fake news" que lo nieguen), los telediarios de TVE (así como el "informativo semanal" de los sábados) han dedicado en los últimos meses la mayoría de su espacio informativo a lo de Franco (cuyo lugar de enterramiento, les guste o no a los que quieren desviar la atención de los verdaderos problemas del pais y a los que pretenden ganar un par de votos más en las elecciones, ni les va ni les viene a millones de españoles), así como a lo de Cataluña.

El despliegue de cámaras y personal de TVE empleados en la exhumación y el traslado de los restos de Franco, cuyo coste lo pagarán los contribuyentes, utilzándose también como un pseudologro electoral, a pesar de las advertencias de la Junta Electoral, y que se continuó al dia siguiente de la exhumación, da hasta vergüenza ajena por su burda propaganda para el PSOE de Sánchez. Mientras de lunes a viernes casi no se dijo nada de los separatistas catalanes en los telediarios (para remarcar lo de Franco), a partir del sábado 26.10.2019 los telediarios casi no hacian más que hablar de las manifestaciones en Cataluña, ignorando otras manifestaciones o sólo informando al respecto unos pocos segundos (la edición nocturna del sábado 26 fue casi por completo para lo que sucedía en Cataluña hasta pasadas las diez de la noche), a pesar que todo era una repetición a piñón fijo de imágenes "en lata" con los presentadores repetiendo lo mismo: por una parte, remarcando el "pacifismo" de los separatistas, y, por otra, hablando de la "tensión" contenida con cargas de la policía (solo les faltó decir que la legítima defensa de la policia ante los energúmenos ataques de los separatas fue "brutal" y/o "desproporcionada"), todo lo cual, por supuesto, no tiene nada que ver con los, al parecer, pactos del PSOE con los partidos separatistas catalanes para las próximas elecciones y facilitar la investidura de Sánchez, mientras los aspirantes a golpitas podrian salir de las cárceles en las próximas semanas.

TVE (ya saben, "la de todos") , que con la magnífica labor de Rosa M Mateo ha perdido una considerable audiencia (mantenida en parte por los que residimos en el extranjero, simplemente porque no tenemos acceso a otras cadenas) se ha convertido, por una parte en la sucursal de la TV3 catalana, y, por otra, en la cadena de los votantes del PSOE, mostrando también un especial corazoncito informativo para los partidos afines y/o que supuestamente podrian ayudar al PSOE de Sánchez.