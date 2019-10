Resulta más gratificante una manifestación por "la concordia", que unos actos de violencia con los que se quiere justificar o defender lo injustificable e indefendible, cual fue la actuación de los encausados el 1 de octubre de 2017. Esa es la diferencia entre el constitucionalismo catalán y el independentismo catalán. Lo único reprochable para quienes son españoles y catalanes, catalanes y españoles es el silencio que ha acompañado su devenir. Y su falta de voluntad a la hora de votar. Siendo como son más, muchos más, resulta difícil entender que en las urnas ganen los violentos, los que quieren escindirse de España, los que atentan contra la unidad de este gran país nuestro, los que insultan, los que apedrean, los que van contra todos y contra todo, los que habitan el odio, los que adoctrinan, los que manipulan a la opinión pública, los que mienten descaradamente.

De nada sirve el esfuerzo de Sociedad Civil Catalana, organizadora de la manifestación para protestar contra el 'procés', si luego la sociedad catalana disconforme con la deriva del independentismo, no responde con su voto y con esa actitud valiente, tantas veces demostrada frente a la barbarie secesionista. La manifestación del pasado domingo fue absolutamente gratificante, como lo fue el lema elegido: "Por la concordia, por Cataluña: ¡Basta!". Una vez más se demostró que la bandera de España, la que nos representa a todos los españoles, es perfectamente compatible con la 'senyera'. Lo que no es compatible con la concordia y la paz que postula el constitucionalismo son las arengas incendiarias de Torra, las mentiras de Puigdemont, la tibieza de Mas, Pujol y tantos otros.

La noche de violencia registrada el sábado en Barcelona no amedrentó a los 400.000 manifestantes del domingo. Y digo lo de cuatrocientos mil con seguridad a pesar de la cifra dada por la guardia urbana, 80.000. La Guardia Urbana de Barcelona y en general de toda Cataluña, infla o desinfla las cifras de participación según convenga a los intereses de sus jefes. Incluso el independentismo los ha acusado de manipular las cifras que siempre son favorables a ellos, los del pic-nic, los de la sardana, los que se muestran pacíficos para la foto. Sólo que en cuanto caen las primeras sombras de la noche, se transforman.

El independentismo no puede seguir monopolizando la calle. Dos semanas haciéndola suya. Dos semanas partiendo en dos la Ciudad Condal, dos semanas haciendo de la barbarie su santo y seña. Son todos uno, los de la noche y los del pìc-nic con bocata de butifarra, ante la Sagrada Familia. Que pintaban si no, y lo mostraron todas las cadenas de televisión, aquellas cinco o seis madres que portaban los carritos de sus bebés, cortando una de las arterías principales y poniendo en riesgo sus vida y las de sus pequeñines. Esto último sí que no tiene perdón. Y es denunciable. Y no he visto ni oído nada al respecto por parte de las organizaciones que parapetan su trabajo en la defensa de la infancia. Lo de siempre, será que hay distintas clases de infancia, y por eso.

Me han encantado los mensajes de las distintas pancartas, tratando de hacer justicia a los agraviados: policía, mossos y periodistas: "Gracias policía y mossos", "Los periodistas no llevan casco", no tendrían por qué si no les lanzaran todo tipo de objetos o "Barcelona no se quema". El 52% de los catalanes no quiere la independencia. Ya digo, son más pero hacen menos ruido. A ver si despiertan y acaban, merced a su compromiso por la paz y la concordia con el problema que representan Torra and Company.