"El casado casa quiere", "En la intimidad del hogar cada cual hace su libre voluntad", "Hijos y hogar son la única verdad", "Salud, amor y hogar, traen el bienestar", "Hogar, dulce hogar". Esos sacos de verdades que son los refranes dejan bien a las claras la importancia del hogar para cada quien. De Plinio el Viejo a Goethe, pasando por Benedetti, la defensa del hogar ha sido y es una constante. "Mi hogar es mi camino", "El hombre feliz es aquel que siendo rey o campesino, encuentra paz en su hogar.". "El hogar es un imán que atrae a sus hijos aún los más indiferentes", "Cierra la puerta de tu casa y estarás en paz". Todos nos sentimos seguros en el hogar. Puede ser fácil encontrar un lugar para vivir, lo verdaderamente difícil es encontrar un verdadero hogar. Si hasta el entrañable E.T. sólo buscaba en su paso por la Tierra, la vuelta a "¡mi casa!".

El hogar es el pilar donde se forma la personalidad de los hijos, el lugar en el que vivimos y hacia el cual sentimos un lazo emocional, además de un sentimiento de seguridad y confort. Tiene que ser terrible que te despojen de tu hogar. Y da lo mismo que sea a través del temido desahucio que de la "okupación". Los primeros podrían evitarse con un poco más de tolerancia, sobre todo cuando parten de los bancos. ¿Para qué quieren los bancos ser las grandes inmobiliarias españolas en las que algunas entidades se han convertido? Los segundos son intolerables.

No puedes ir a ver a tu hermano dos días, de vacaciones o al mercado en busca del pan de cada día y cuando llegas a tu casa, a tu hogar, resulta que la tienen ocupada por gente, por no decir directamente gentuza, que sólo busca la confrontación y el saqueo de los bienes que atesora esa casa. No generalizo porque incurriría en un grave error. No negaré que hay gente que necesita un hogar urgentemente porque tienen niños pequeños, porque están enfermos, porque pasan frío o calor, dependiendo de la estación del año y porque en la España democrática a ningún gobierno pasado o presente, se le ha ocurrido construir eso que se llama viviendas sociales y que tanto bien pueden hacer a quienes más las necesitan.

Los ayuntamientos no pueden ceder o vender terrenos para la especulación, para el enriquecimiento de unos pocos, sin tratar antes de buscar soluciones inmediatas al déficit habitacional. Y eso va con Ayuntamientos, Diputaciones y Comunidades Autónomas. No se les ve un solo detalle que posibilite la construcción de viviendas sociales. Sólo quieren hacer dinero contante y sonante. Dinero que, en el mejor de los casos, puede revertir, en una parte ínfima, en beneficio de los ciudadanos. Sobre lo que hay que legislar urgentemente, si es que la legislación vigente es insuficiente, es sobre el movimiento "okupa", sobre la "okupación" de las viviendas ajenas que durante horas, días, semanas, meses y en el peor de los casos, incluso años, dejan de ser propiedad de sus legítimos dueños, para pasar a manos de quienes no las tratan como casas cuando menos como hogares.

No siempre pueden ser los vecinos, como ocurrió hace poco en Portugalete, donde unos desalmados desalojaron de su vivienda a una anciana de 94 años, quienes a fuerza de presionar logren hacer desistir a los okupas, que también. A esta anciana, según sus propias manifestaciones, le robaron todo, le destrozaron la casa y no le dejaron "ni bragas" para mudarse. Y, sobre todo, violaron su intimidad, la invadieron con evidente 'animus jorobandi' a tenor del resultado final. Hay que respetar la propiedad ajena para, a su vez, ser respetado y atendido. La autoridad competente tiene mucho que hacer en este sentido. Pero, ¿cuándo?