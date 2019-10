Se nos está haciendo tarde, urge pensar

Octubre. Tiempo propicio para la reflexión. Sin ánimo de resultar pesimista, me gustaría empezar desde una perspectiva socioeconómica que posee claras implicaciones educativas.

La sociedad está en continuo crecimiento desde finales del siglo XIX, si bien, es gracias a la explotación masiva de recursos naturales y a la despreocupación por los impactos. Hemos derrochado recursos para nuestro desarrollo y bienestar como si fueran infinitos (la fabricación de una sola camiseta consume alrededor de 20.000 litros de agua, por ejemplo). Hablamos de energías renovables y vehículos eléctricos sin pensar que, quizá, en unos años no tengamos materiales para fabricarlos. Nuestra economía se basa en el incremento del consumo a precios cada vez más bajos y la obsolescencia se cierne sobre la sociedad. Incluso la ONU ha hecho ya una llamada de atención al aprobar los objetivos de desarrollo sostenible y aconsejan un modelo de economía circular; da algunas pistas como diseñar productos que duren operativos el mayor tiempo posible para evitar su paso a residuo, que consuman pocos recursos y que sean reparables.

En 1995, la Comisión Europea publicó el libro Blanco Enseñar y aprender: hacia la sociedad del conocimiento que supuso una potentísima llamada de atención para la reflexión educativa consecuencia de una economía basada no tanto en la industria productiva, sino en el conocimiento como valor generador de riqueza social y empresarial. La Comisión dibujó tres grandes motores que impulsarían la sociedad europea:

1) La globalización con influencia en la organización, la modalidad y la naturaleza laboral. Los trabajos repetitivos propios de un modelo de gestión "fordista", donde los mandos piensan y el resto de trabajadores ejecuta (la película "tiempos modernos" lo refleja muy bien), ya no es válido; se precisa de cada trabajador algo más que una correcta ejecución; se precisa creatividad e iniciativa que aporte valor añadido a la organización y la haga crecer.

2) La aceleración científico-técnica con productos cada vez más sofisticados que conllevan bienestar, pero que cambian el comportamiento y la forma de relacionarnos y comunicarnos.

3) La masiva e indiscriminada circulación de información, caracterizada también por la obsolescencia y el relativismo. Ha pasado de ser limitada a estar organizada y "controlada" en libros, manuales, en bibliotecas, etc., a incorporar infinitas posibilidades de acceso y de forma asíncrona.

Ante este panorama, parece que pensar eficazmente no será una habilidad deseable, sino imprescindible para la supervivencia personal, laboral y social. La pregunta que surge es: ¿Cómo encaja esto en el curriculum tradicional?, ¿Cómo estamos preparando a nuestros estudiantes para afrontar estos desafíos?

Sin pretender dar respuesta a esas complejas preguntas en este pequeño espacio, sí me atrevo a señalar que la tarea fundamental del profesor actual es la de enseñar a pensar. Ustedes dirán, pero, ¿y esto se tiene o se puede enseñar? Veamos un ejemplo con tres situaciones distintas:

Cuando admiramos un paisaje.

Cuando una aplicación del móvil no nos funciona e intentamos arreglarla.

Cuando intentamos convencer a alguien de que no tome una decisión.

En el primer caso, estamos juzgando la naturaleza, en el segundo estamos resolviendo un problema y en el tercer caso estamos ofreciendo razones. Ya tenemos la primera característica de la enseñanza del pensamiento, y es que hay diferentes modos de pensar que podemos identificar. De nada sirve que le diga al chaval: ¡pero piensa! Si no le digo hacia dónde y, sobre todo, cómo. Todos tenemos la capacidad de correr, pero no todos corremos eficazmente para ser más rápidos o tener más resistencia. Hay que aprenderlo. La enseñanza del pensamiento se apoya en este mismo supuesto. Existen habilidades del pensamiento que se pueden identificar y definir y si se pueden identificar, se pueden enseñar. Halpern nos ofrece algunas destrezas que guían muchas iniciativas de enseñar a pensar y que podemos considerar como los aspectos enseñables del pensamiento:

- Establecer relaciones de causa-efecto.

- Formular y valorar suposiciones/hipótesis.

- Defender una postura o una conclusión. Argumentar.

- Sopesar grados de incertidumbre.

- Integrar la información de diferentes fuentes de forma coherente.

- Utilizar analogías y otras estrategias para resolver problemas.

A través de ellas se intenta desarrollar la capacidad de razonamiento, de toma de decisiones y de solución de problemas, componentes de la inteligencia según la teoría de Robert Stenberg.

Evidentemente esto no es tan simple. Existen diferentes formas y programas de enseñar a pensar, todos con su ventajas e inconvenientes, pero el objetivo es que el estudiante ante el panorama social al que se enfrenta sepa contextualizar y relativizar la información que recibe, sepa qué debe o no creerse de lo que se le comunica, sea capaz de seleccionar e interpretar los datos relevantes de una noticia, sea capaz de valorar argumentos, sepa a dónde dirigirse y qué hacer para aprender más sobre algo, etc., y todas las posibilidades que nos ofrece la enseñanza del pensamiento merecen una oportunidad. La enseñanza es un ofrecer y un dar, pero el aprendizaje no es solo un tomar; si el estudiante solo toma posesión de algo que le es ofrecido, no aprende, pero de esto trataremos en el siguiente encuentro.