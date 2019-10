Tenemos que centrarnos

Y tenemos que hacerlo en lo que verdaderamente nos importa, es decir, en nosotros mismos y en todos los males que nos acechan, empezando por el temido paro. Son tantos los frentes abiertos que una no sabe por dónde empezar. La crisis catalana que no aporta nada bueno a la economía de España en general y de Cataluña en particular; la guerra comercial a la que nos ha llevado Trump: la incertidumbre del Brexit de nunca acabar y, por supuesto, la inestabilidad política en España. Esta última circunstancia ha llevado a las empresas españolas a frenar casi en seco la contratación de trabajadores en el último trimestre. De ahí los datos tan desesperanzadores. Si no producimos, no hay trabajo. No sé si esto significa un aviso de lo que dicen está por venir: una nueva crisis, recesión, inestabilidad.

No estamos preparados para soportar otra crisis. Estamos en la obligación de remar todos en el mismo sentido y dejarnos de ir por libre, cada uno a su bola. Las cifras están ahí para corroborar el hecho. El sector privado creó entre los meses de julio y septiembre, 35.000 empleos. Habrá quien piense que no está mal, que son muchos. Nada más lejos. Esos puestos de trabajo representan un mínimo que no se veía desde el año 2013, cuando la economía española estaba KO a consecuencia de la crisis.

Lamentablemente, el panorama ha empeorado. No podemos negar que hay crisis en el ámbito internacional. Y eso repercute notablemente en España. Igualmente hay que reconocer, no podemos ser tan necios como para no hacerlo, que la inestabilidad interna ha hecho mella en la confianza económica. Inestabilidad que pasa por sucesivas campañas electorales, un gobierno en funciones y una situación en Cataluña que no sólo deja mal parada a esa comunidad autónoma, también al resto de España. El hundimiento de las contrataciones por parte de las empresas es un hecho. Eso supone que donde el pasado ejercicio el sector privado apostaba por emplear a cuatro personas, este año sólo emplea a una.

No podemos tomarnos a la ligera la situación presente. Porque de seguir a la deriva el futuro más inmediato se presenta francamente oscuro. Con estas cosas no se puede jugar y mucho menos desde la política donde a veces la inconsciencia es la norma. Los errores que cometen los políticos acabamos pagándolos los ciudadanos y hay que poner fin a semejante situación. Ojo, a sabiendas de que la política no puede solucionarlo todo, tenemos que ser también nosotros los que arrimemos el hombro. España no está para muchos trotes. Creíamos haber superado la convalecencia después de la crisis, enfermedad caótica donde las haya, y mire por donde hay una recidiva inesperada.

Lo cierto es que había señales que apuntaban hacia el enfriamiento de la economía. No podemos negar que el Gobierno en funciones lo asumió, pero no ha sido suficiente y eso se ha traducido en un drástico bajón en la vitalidad del mercado laboral. No podemos volver hacia atrás. Tenemos que dejar aparcadas las diferencias. Tenemos que dejar de pensar en el pasado y afrontar el presente para que el futuro no nos arrastre. Nada de frenazos con vuelta atrás. Hay que pisar el acelerador de la economía, aunque no sea a fondo y tirar para adelante. Para eso, repito, tenemos que centrarnos en lo que verdaderamente nos importa a los españoles a día de hoy. Y es no caer en ese pozo sin fondo de la crisis.