Apagón masivo

No sólo Tenerife lo sufrió, ¿recuerdan?, también hay un apagón en la vida política y social. Hay gente que dice cosas al tuntún, como si las palabras pudieran significar cualquier cosa, dependiendo del momento en que se enuncian. Particularmente interesante resulta ahora aplicar a la realidad el refrán 'dime de que presumes y te diré de que careces' ante la larga campaña electoral que nos ha caído encima.

Cuando el presidente en funciones dice que hay que elegir entre estabilidad, que soy yo, o incertidumbre, que son todos los demás, no se sabe si presume de lo que afirma o de lo que rechaza, porque en estos largos meses previos lo que ha conseguido ha sido estabilizar la incertidumbre.

Nunca un gobierno en funciones ha durado tanto, generando una incertidumbre infinita. Y resulta por lo menos pintoresco, que se atribuya como propio, para el futuro incierto como el que se avecina, el factor estabilidad. La estabilidad seré yo, de ahora en adelante, si me votáis. Pues a lo mejor es que no, porque te hemos votado y tu gobierno ha sido el más inestable, hasta el punto de haber tenido que gobernar en funciones con los presupuestos prorrogados de Rajoy. Ya el eslogan con el que se presentó resultaba equívoco: 'Haz que salga' podía significar apoyarle para que siguiera o para echarle. Y el nuevo: 'Ahora Gobierno. Ahora España' da a entender que no siempre eso ha sido así, sino que parece haberse primado antes un relato inestable e incierto, sin que se sepa muy bien si va a ser capaz de responder a este eslogan o a lo que sugería el anterior y que se vaya de una vez. Dicho con sus propias palabras.