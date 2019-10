Lectura difícil

El Ministerio de Cultura que preside en funciones el mundialmente conocido José Guirao Cabrera ha otorgado a la mundialmente famosa escritora, Cristina Morales, el Premio Nacional de Narrativa por su novela "Lectura fácil". El jurado, cuyas identidades no se han desvelado, por lo tanto vaya usted a saber, ha destacado "la propuesta radical y radicalmente original que no cuenta con una genealogía en la literatura española y que destaca por la recreación de la oralidad, unos personajes extraordinarios y su lectura del contexto político en el que desarrolla". ¡Jobar con el jurado!, cuán difícil hacen lo fácil. Semejantes expresiones allanan considerablemente el camino. No es difícil averiguar de qué puede ir la novela en cuestión.

No sé si la lectura de la novela galardonada con 20.000 euros será fácil en verdad. Lo difícil llega cuando lees las declaraciones de esta señora o señorita y te encuentras cositas como las siguientes: "Es una alegría ver el centro de Barcelona, las vías comerciales tomadas por la explotación turística y capitalista, de las que estamos desposeídos quienes vivimos ahí. Es una alegría que haya fuego en vez de tiendas y cafeterías abiertas". No sé qué pensarán tras estas declaraciones que la susodicha ofreció a Europa Press desde Cuba, los empresarios catalanes que hace unos días apoyaron la independencia y lo más grave, al tarado que ha llevado a Cataluña a esa situación.

Caramba con la Morales. Otra antisistema, anticapitalista y anti todo. Contra gente así hace falta otro anti, un antídoto que evite la intoxicación. Chatina, en Barcelona vivís del turismo. Si no fuera por el turismo, por esos cruceros impresionantes que, de una tacada, pueden dejar en dos días a miles de personas en Barcelona, vosotros no tendríais ni para butifarra, ni para escudella. Estaríais 'tots fotuts', mucho más de lo que lo estáis ahora con la otrora bella Ciudad Condal hecha un campo de batalla. La Morales vive en Barcelona pero es granadina, es decir una charnega a la que también le debe pesar esa condición, como le pesa a Gabriel Rufián. Los charnegos son los peores. Se radicalizan y lo más grave se creen la élite de una progresía trasnochada que, de progres, tienen el corte de pelo, como el que lleva esta señora o señorita.

No conforme con meter los dedos en la boca, la premiad, con la que se pone de manifiesto lo acertado que va el Ministerio de Guirao, ha arremetido contra la actitud de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por su respuesta a las protestas de los radicales y violentos que incendiaron Cataluña, eso sí, siempre democráticamente. La premiada ha dicho que "La violencia es de la Policía; lo único que se puede esperar de la Policía. Es un cuerpo violento ante el que sólo cabe el sometimiento o la autodefensa". Eso tiene una lectura difícil. Por eso hay un policía nacional grave en el hospital, al que un adoquín casi le parte la cabeza, y no sé cuántos más heridos en unos centros en los que no sé yo si se les atenderá como corresponde. No quiero pensar mal. Quiero creer en Hipócrates no en hipócritas.

Lo siento por la Policía Nacional que sigue órdenes, que ha sufrido lo que esta vez y tantas otras, ha sufrido en Cataluña, porque la proporcionalidad para el cobarde gobierno de Sánchez, consistía en dejarse lapidar, en dejarse quemar vivos si ello hubiera sido posible. Tenían orden de poner la otra mejilla, aunque lo que se les viniera encima fuera un contenedor de basura. Algo traicionó a la premiada en sus manifestaciones, estaba pensando en los CDR y Omnium Cultural y sin embargo acusó a la pobre pero admirable, valiente, esforzada y extraordinaria Policía Nacional, ¡Va por todos ellos!