Sabía de ella por las palabras llenas de admiración y cariño que siempre le dedica su padre. Sabía que es hija de mis buenos amigos Enrique Maíllo y Paloma Peláez. Sabía que se ha colocado en primera línea de las más prestigiosas 'influencers' españolas. Sabía que su blog se llama "1000 maneras de vestir". Sabía que tenía un importante número de seguidores en las redes sociales, cerca de 60.000. Sabía que es profesora de francés. Sabía que, recientemente, ha vuelto a ser madre, ya tiene la parejita. Lo que no sabía es que Sandra Maíllo Peláez es una mujer encantadora. Una mujer de su tiempo. Una mujer que ama lo que hace y recoge frutos importantes en forma de seguidores. Una mujer con la cabeza bien amueblada, que madruga por aquello de que 'a quien madruga Dios le ayuda'. De hecho, de lunes a viernes, y a las siete de la mañana pública en su blog del que también me he convertido en seguidora incondicional.

Sandra está que no para. El próximo jueves día 24, en el Centro Comercial Ruta de la Plata de Cáceres, ciudad en la que ejerce como docente, y dentro del cúmulo de actividades: clases magistrales, exposiciones, talleres, desfiles y demostraciones, entre otras muchas, en la denominada 'Sesión cava', la invitada de excepción no será otra que esta zamorana. Su auditorio tendrá el privilegio y el placer de conocer de viva voz cómo se gestiona un blog de moda, el fenómeno de las redes sociales y la importancia y el prestigio que supone trabajar con las principales firmas de moda. Todo ello con una copa de cava, de ahí el nombre de la sesión, que servirá a asistentes y a la protagonista del acto, para brindar por lo éxitos que todavía están por llegar.

Siempre proporciona alegría saber que un zamorano o zamorana, triunfa en el ámbito que sea. Es grato saber que se reconoce y se premia su labor. Los seguidores de Sandra Maíllo son su mejor premio. Seguidores que se multiplican todos los días porque está joven mamá y bloguera no para de crecer en conocimientos y en experiencia, cala hondo y eso se nota. Siento cierta envidia de ese centro comercial y de la ciudad en la que vive Sandra, porque allí puede impartir sus conocimientos extra docentes y no sólo en materia de moda, también de viajes, de lugares del mundo. Y lo hace ante un público de lo más variado. En el caso del próximo jueves, también ante estudiantes de diversos centros formativos cacereños interesados en la moda. Un mundo siempre apasionante y apasionado al que Sandra aporta tanto.

Como me gustaría que Sandra Maíllo pudiera hacer algo igual o parecido en Zamora. Que se la tuviera en cuenta, que se la invitará a pronunciar esa su lección magistral sobre sus vivencias y su experiencia como bloguera. Además, Sandra lo hace de forma didáctica, sencilla, sin grandilocuencias absurdas, atrapando con palabras y hechos al que la sigue, al que la escucha, al que asiste a su 'clase'. Lamentablemente, eso de ser profeta en la tierra de uno no es tan fácil como a simple vista pudiera parecer. Y da coraje. Porque Sandra es una triunfadora a la que en su ciudad natal no se le ha reconocido el valor que tiene su trabajo.

Siempre lo digo y repito, se busca con lupa a zamoranos para hacerles destinatarios de premios y reconocimientos de todo tipo, cuando los tenemos a la vista de todos y en pleno ejercicio de zamoranismo, sin renunciar a sus raíces de las que se sienten orgullosos, como Sandra, que 'zamorea' todos los días en su trabajo como profesora de francés, y en las redes sociales donde es muy conocida, hasta el punto de que cuenta con un importante 'club de fans'. Hay que empezar a rectificar y fijarse en jóvenes como Sandra, ya imparable, que de un hobby ha hecho un trabajo impecable con cerca de sesenta mil seguidores.