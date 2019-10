Esta vez no estaba Manolo Fadón en el andén de la estación esperándome, como acostumbraba a hacerlo siempre que yo iba a mi ciudad natal. Manolo era un buen actor que perdió la voz y, por lo tanto, perdió la posibilidad de ejercer su profesión, obligándole la enfermedad a un penoso paro forzoso. A veces entro en Internet y busco en la web de TVE el programa que rodé sobre la poeta y académica Carmen Conde, de la serie titulada "Semblanzas", en la cual Manolo tiene una breve pero intensa escena en la que él, en el papel de un trabajador en un taller de joyería, cuenta un cuento a una Carmen Conde niña, que interpretaba con 7 años mi hija Judit. Los dos lo hacen de maravilla, pero ahora el bueno de mi fiel amigo nos ha dejado, ¡qué pena!, y ya descansa en la paz del Señor.

En este momento, sentado en una terraza de una cafetería de la calla Santa Clara, veo pasar a la gente. Esta calle, a determinadas horas, sobre todo en las horas puntas, o ya al atardecer, es como un río que fluye incesantemente. Es el fenómeno que analizaba Heráclito afirmando que todo fluye, "panta rei", que estudiábamos en filosofía. Pues en este conglomerado de gente ambulante ya no detecto ningún rostro conocido, han desaparecido muchos de ellos (familiares, amigos, conocidos) hasta el punto de sentirme como un desconocido, como un forastero en mi ciudad natal. Sencillamente se los ha llevado la riada y también descansan en la paz del Señor. Contemplo a una pareja de ancianos. Hace 50 años iban cogidos de la mano. Ahora, van por separado y cada uno empuña en la diestra un bastón. Es una nueva extremidad añadida a su cuerpo. Dentro de pocos años, nuestro país será la España del bastón porque será, en una población envejecida, un adminículo artificial necesario, unido a nuestra anatomía. Recuerdo cuando esta calle no estaba pavimentada y circulaban vehículos por ella. La Farola, que está a la salida, no existía, y en su lugar había un guarda municipal uniformado con casco blanco en la cabeza que dirigía la circulación. Recuerdo a un "guindilla" que lo hacía teatralmente como un muñeco automático, siendo la admiración, cuando no la diversión de los viandantes. Casi enfrente de donde estoy sentado había un escaparate de unos almacenes de ropa donde se exhibía estático, sin moverse, como una estatua, uno de los hermanos Sanvicente que posaba inmóvil publicitariamente con gran regocijo de la gente. Me gusta pasearme partiendo de La Farola, andando, hasta llegar al atrio de la Catedral, sobre todo, cuando al atardecer, teñida de luz rosácea, la torre se puebla de voladoras cigüeñas.

Pero en Zamora hay que ver las novedades que temporalmente se nos ofrecen a los visitantes. Es el caso de la exposición en el Museo Diocesano de la obra religiosa de Ricardo Flecha. Ricardo Flecha es hijo de su padre, naturalmente, homónimo, del que guardo un entrañable recuerdo y un no menos entrañable afecto. Flecha esculpe a puñetazo limpio, tal es el vigor, la fuerza, incluso la insolencia con que transforma la materia informe en obra artística. Tuve el honor de figurar con él en una cabalgata de Reyes Magos. Él iba de Baltasar con la con la cara embetunada yo iba de Gaspar. Aquel paseo por la calle Santa Clara hasta la Plaza Mayor fue para mí una vivencia increíble. Desde los balcones del Ayuntamiento el rey Melchor, del que lamento no recordar su nombre, lanzó a los chavales una proclama recibida entusiásticamente. Ya en el interior del Ayuntamiento, los Reyes tuvimos que afrontar el revuelo de chiquillos y familiares. Después de besar a un niño y despedirme de él, su joven mamá se encaró conmigo y me dijo: "¿Y a mí no me besas?". Daría media vida por repetir esta admirable experiencia de ser Rey Mago solo por poder besar a todas las jóvenes mamás zamoranas. Entonces no se había popularizado el beso, que ahora se da con normalidad incluso cuando se lo das a una persona que acabas de conocer. Hasta en los religiosos se ha extendido esta práctica, quizá porque Francisco nos ha salido un papa besucón y de él toman ejemplo las religiosas como sor María Jesús y sor Josefina, las benedictinas que me atienden en la hospedería de su monasterio, cuando decido alojarme en él. Increíble, pues hace años era imposible que unas monjas te dieran un ósculo de paz así sin más ni más.

Lamento que una caída que me fracturó el peroné y me mantuvo prisionero en mi casa con la pierna escayolada me impidiera visitar la exposición de Tomás Crespo anterior a la de Flecha. Me gustaría preguntar a nuestros artistas que crean obras religiosas cual es su relación con la trascendencia, con su percepción de la divinidad. El papa Juan Pablo II escribió una hermosa Carta a los artistas, en la que afirma que el artista supremo, es decir, Dios, transmite al artista humano un destello de su sabiduría trascendente, llamándole a compartir con él su potencia creadora. "En las obras de los artistas -escribe el pontífice- se descubre cómo la resonancia de aquel misterio de la creación a la que Dios, único creador de todas las cosas, ha querido en cierto modo asociarlos".

Otra novedad de la que quise disfrutar es la exposición del Mercado de Abastos que se titula "A lo vivo". Son muy buenas fotografías que recogen la historia de este mercado acompañadas por un texto muy bien escrito. En uno de estos textos figura los nombres de algunos de los personajes populares que trabajaban allí. Veo el nombre del escultor Ramón Abrantes, un gran tipo, que era novio de Piedad, la cual tenía un puesto de pescado en la planta baja. En cambio, echo de menos que no se mencione al arquitecto responsable de la magnífica edificación, que era el padre de mi padre, o sea mi abuelo paterno, Segundo Viloria, que también diseñó la casa que está en frente de la parte posterior del mercado y que ahora es un hotel, contribuyendo al acervo de edificios modernistas en nuestra ciudad de principios del siglo pasado.

Sentado en esta terraza vivo, revivo, el paso del tiempo mezclando recuerdos de sucesos más o menos lejanos con vagas ensoñaciones. Me levanto y me dirijo a la calle Cortinas de San Miguel. Me parece percibir un grupo escultórico en su parte peatonal. Se trata, en efecto, de una joven sentada que tiene en su mano izquierda un cuaderno de gran tamaño, mientras en la mano derecha sostiene un rotulador o u carboncillo. A sus costados hay un niño y una niña que contemplan el dibujo que está trazando la joven. En la parte baja del grupo escultórico hay una inscripción que reza: "En memoria de Laura Luelmo y de todas las mujeres víctimas de la violencia de género". Asusta pensar que en algo más de una década hayan sido asesinadas más de mil mujeres. ¡Qué horror! Bien merecen nuestro recuerdo y nuestra rabia.