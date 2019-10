"Nadie es ambientalista de nacimiento. Es solo tu camino, tu vida y tus viajes lo que te despierta"

Yann Arthus Bertrand.

En fechas recientes, se celebraba el día sin coches, acto digno de aplauso, pero hemos de partir de la base que todos los gases emitidos por los vehículos, producto de la combustión de los carburantes son una fuente de polución; pasa el día sin coches en la calle y al siguiente, coches a la calle en masa. Honestamente, creo que hemos de educar y mentalizar para evitar, en lo posible, o reducir al máximo el uso de vehículos particulares en las ciudades. Es un problema de educación y concienciación que, nos incumbe a todos, como cuidadores del planeta, con la finalidad de poner freno al llamado cambio climático. Hemos de procurar cambiar los hábitos, con la finalidad de reducir la contaminación y para ello una de las soluciones es disminuir al máximo el uso de coches y vehículos particulares por las calles de las ciudades y mantener en perfecto estado de conservación y control la emisión de gases de los autobuses de transporte urbano, porque algunas parecen auténticas locomotoras de carbón, del inicio de la revolución industrial.

Hay un punto sobre el que deseo hacer especial énfasis, cual es el referente a la emisión de gases contaminantes que, emiten los coches y autobuses cuando están parados y con el motor en marcha. Los coches y autobuses producen, amén de contaminación, atascos y situaciones de estrés a sus conductores, ruidos insoportables para los vecinos más próximos, al lugar donde están parados. Hemos de acostumbrarnos a ir caminando al puesto de trabajo o en bicicleta, que son medios económicos y muy beneficios para la salud, especialmente en distancias cortas. En las ciudades debe fomentarse el carril-bici, con las ventajas que el uso de la bici comporta y cuando las distancias son más largas, debemos de utilizar el transporte público, el auto bus que existe en todas las ciudades y en las grandes ciudades, el metro o, en su caso, el tren que, permiten desplazamientos rápidos y a buen precio, o bien el vehículo privado compartido.

Hemos de concienciarnos de que nuestra salud es lo más importante y unido a ello hemos de crear hábitos saludables que mejoren nuestra economía e investigar en nuevas fuentes de energía no contaminantes. No olvidemos que el petróleo se acaba y la vida sigue. Creo que todos somos conscientes de la alta contaminación que existe en nuestro mundo, contaminación ambiental, acústica... Pero no basta con saber que la contaminación existe, sino que es necesario actuar con la finalidad de evitar la contaminación.

El amor al medio ambiente y a la naturaleza es la mejor inversión y para ello hemos de comenzar desde la infancia, educando a los niños en el amor a la naturaleza, en su concepto más amplio, para que se conciencien de que hemos de cuidar mucho el medio ambiente. Merece la pena reflexionar sobre la frase de Mahatma Gandhi: "La tierra provee lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada hombre, pero no la avaricia de cada hombre".

Recuerdo una frase que leí, en su día, y anoté en mi libreta, dice así: "El activista no es quien dice que el río está sucio. El activista es quien limpia el río. "

La contaminación ambiental nos afecta a todos y es muy superior a los límites establecidos como saludables, motivo por el cual hemos de ponernos manos a la obra para evitarla. Evitar o reducir la contaminación es tarea y responsabilidad de todos.