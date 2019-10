La difusión del VIII Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en España, de la Fundación Foessa, ha vuelto a poner sobre la mesa algunos de los aspectos más importantes de la vida cotidiana: la pobreza, la exclusión y el desarrollo social, tanto en España como en las comunidades autónomas. Los sucesivos informes Foessa han supuesto una herramienta muy poderosa para la comprensión de la estructura social, económica y política desde los años sesenta del siglo pasado, cuando se constituyó la Fundación Foessa con el impulso de Cáritas Española para conocer de forma objetiva la situación social de España. De ahí que en los ambientes universitarios, aunque no solo, se hayan convertido en una de las fuentes de información más importantes para explicar la evolución social de nuestro país durante los últimos cincuenta años. Pese a que los medios de comunicación han difundido con profusión algunas de las conclusiones del último informe, no obstante, hoy quiero poner sobre la mesa algunas cuestiones que me han llamado la atención.

Por ejemplo, en el citado informe se da cuenta de la salida de la recesión y de los "modos" que hemos empleado. Un modelo de salida que nos ha dividido en tres grandes núcleos: 1) la sociedad estancada, que ya se encontraba así antes de la crisis y que continúa hoy en el mismo lugar; 2) la sociedad insegura, que cuando mira a la anterior se ve cerca pero distinta, y 3) la sociedad soberbia, la que consume, dirige y apenas empatiza, que es dueña de su destino y condiciona el de los demás. ¿Reconocen la radiografía expuesta? ¿No conocen en sus entornos más cercanos a personas, hogares y familias en cada uno de esos núcleos? Seguro que sí. En mi caso, vivo rodeado de numerosas personas que siguen estancadas, padeciendo el impacto de una profunda crisis que, para ellos, ha dejado una huella muy difícil de borrar. También me codeo con personas que están próximas a las anteriores, que se sienten inseguras y que no saben si, por algún extraño acontecimiento de la vida, terminarán padeciendo las consecuencias de una nueva recesión.

Y por supuesto, también conozco a personas muy bien asentadas, cuya seguridad siempre ha estado garantizada y que conocen solo de oídas el significado de la palabra "crisis". Para estos ciudadanos eso de la "pobreza" o la "exclusión social" son conceptos difusos, oscuros y lejanos. Incluso, en muchos casos, piensan que esos vocablos se refieren a las consecuencias previsibles del despilfarro, los vicios o la holgazanería de esa legión de vagos y maleantes que terminan cayendo en el pozo de la vulnerabilidad. Es decir, que están ahí porque se lo merecen. Ante este modo de pensar, siempre me surgen las mismas preguntas: ¿cómo es posible que haya personas que no sean capaces de empatizar con las situaciones de fragilidad e inseguridad de los demás y que consideren que su bienestar es fruto del trabajo, el esfuerzo y la honradez, mientras que la pobreza, la exclusión o la indigencia son el resultado inevitable de la pereza o la indolencia de quienes no hacen casi nada para salir de esas situaciones de vulnerabilidad? Dicho queda.