¿Fake news? Fake politics

Una conocida propagandista indepe se quejaba de que la Sentencia asimilara la proclamación de la República casi a fake news. En realidad todo el proces, de cabo a rabo, es un ejemplo de fake politics (tomo el nombre del libro de Jason Bisnoff). Diríamos que no hay un solo hito, episodio o proclama del proces que no esté tintado de falsedad. La huelga de ayer es un ejemplo, sutilmente denunciado por SEAT (o sea, VW) cuando, a la vista de las técnicas de calentamiento del ambiente utilizadas (incendiar las calles) acordó cerrar la planta para evitar riesgos a sus trabajadores. Anteayer, para negar la evidencia de la violencia los CDR salieron a jugar a la pelota ante las cámaras, hasta que se vieron desbordados por sus cachorros mechero en mano. El sentimiento nacional en Catalunya viene de muy atrás, es muy verdadero, legítimo y respetable, y no se merece ser falsificado de este modo.