Recordatorio sobre el camino de Valdescorriel

En los primeros días del pasado mes de septiembre, como bien recordarán los lectores habituales de nuestro diario LA OPINION-EL CORREO DE ZAMORA, escribí un artículo titulado " A QUIEN CORRESPONDA", interesando la reparación o arreglo del Camino Agrícola de Valdescorriel a Villalpando y en aras a la verdad no he recibido contestación alguna al respecto; ello me demuestra, una vez más que, por parte de los políticos y organismos competentes no hay la más mínima intención de tomar cartas en el asunto. Hablan ustedes de la España vacía o vaciada y no toman ninguna medida.

Sinceramente, no comprendo la conducta de los políticos, pues, ya dijo Aristóteles que, la política es el arte de lo posible, pero parece ser que la justa petición que, en multitud de ocasiones, estoy realizando sobre el arreglo o reparación del camino en cuestión, es imposible, en cambio, sí es posible realizar gastos de miles de millones de euros en sueldos de los que nos gobiernan y en macroinfraestructuras, con dudosa utilidad para la mayoría de los mortales.

Señores políticos, pido el arreglo o reparación de un camino para que puedan transitar personas, pasear mayores y circular vehículos, no pido una autovía. La petición es justa y debe ser atendida. Comprendo que están ustedes muy ocupados y alguno tal vez, muy preocupado por si le incluyen o no, en las listas para las próximas elecciones y en qué lugar de la lista y posibilidades de asegurarse el pan durante los próximos cuatro añitos, porque en caso contrario, tal vez pinten bastos.

Las elecciones están a la vista, absténganse de aparecer por estos lugares, sean del signo que sean, porque para prometer y no hacer, mejor se quedan en casa para siempre y se ganan el pan, como el resto de los mortales, en la lucha diaria, y no desde las poltronas, sillones y sofás.

Les anticipo, conforme leía el día pasado que por aquí no quedan ni bobos, a quienes engañar, ahórrense el viaje, porque venir para ofrecer planes industriales... No por favor...He oído hablar, desde niño, del plan Tierra de Campos, del plan de puesta en regadío, del plan sin plan, a otra parte con los planes...De momento, no necesitamos aeropuerto... Sí tren, porque cuando se comenzó a hablar del plan Tierra de Campos, por plena Tierra de Campos, corría, el Tren Burra, Valladolid-Palanquinos, dejó de correr, creo recordar el año 1969, ello agudizó la despoblación de la zona y en el año 1985 se suprimió la línea ferroviaria, Ruta de la Plata, Benavente sin tren, sin fábrica azucarera, sin fábrica de tabacos, sin comercio, sin planes, así nos va. Ahora a la espera del futuro...Oscuro.

Soy de pueblo, y con lucha y mucho trabajo he salido adelante, espero que, mis paisanos hagan lo mismo y no crean lo que les dicen, cuando siempre han tenido olvidado al mundo rural. El campo y la ganadería son muy importantes, y no merecen el trato que les dan. Los pueblos están despoblados porque los han despoblado al crear la industria alrededor de las grandes ciudades y, por favor, no olviden que el mundo rural paga impuestos y sus habitantes tienen los mismos derechos que los habitantes del mundo urbano, esto es, derecho a la educación, a la sanidad, a unas buenas comunicaciones y no a carreteras comarcales en mal estado, o caminos que ni las ovejas puedan transitar. No queremos pueblos vacíos, queremos personas luchadoras, políticos que estén en primera línea luchando por su pueblo, por su comarca, por su provincia, aún en contra de loque ordene su partido.

Queremos una provincia de Zamora poblada y no vacía.

¡Zamora existe!