Lou Andreas- Salomé: una mujer libre

Pocas mujeres han existido como Lou. Su sabroso pensamiento, unido al lenguaje del psicoanálisis, la convierten en una mujer sobrenatural. Ella, recogió de sí misma la fuerza de la seducción intelectual y sin los filtros del prejuicio la puso a disposición de la obra, la suya.

Durante su vida demostró, y de qué manera, el elevado grado que tenía su intelecto. A veces, es bueno no ahuyentar a la ignorancia (ya saben) junto al complejo reposa la causa. Lou lo advirtió, supo estudiar y con gran avidez, el retorcimiento de las mentes más primitivas y sin complicaciones (ahí está su legado) demostró que sin actividad mental a la cabeza le sale joroba...

Ahora que se habla mucho de feminismo, considero importante recordar la forma de pensar de Lou, por supuesto, y sus convicciones. Hoy en día con el velado de los prejuicios, todo parece un semillero de indignaciones, en otras épocas (por ejemplo la de Lou) las personas se apasionaban con el pensamiento. Ahora, desafortunadamente, la vida está al servicio de lo simple. Lo de pensar no es tendencia (sonrío). Hay una reflexión de Honoré de Balzac muy acertada: "Cuántos mayores son los talentos de un hombre, más marcadas son sus idiosincrasias. Sin embargo, en las provincias, la originalidad se considera peligrosamente cercana a la locura".

La dimensión de nuestro intelecto solo puede ser prolongada con personas de nuestro igual. La incomprensión, la mayoría de las veces, es falta de entendimiento... Creo que Lou además de ser muy inteligente, buscó el temperamento de las personas que guardan un buen tesoro en la cabeza: el conocimiento. Junto a la gente primitiva y básica el mal que irradia de la envidia está asegurado.

Nietzsche dijo de ella: "es la persona más inteligente que jamás he conocido". Y Rilke:"una mujer extraordinaria sin la cual mi propio desarrollo no me habría llevado a tomar los caminos que he tomado".

En el pensamiento dan vueltas las ideas, en algunos momentos se nutren de la ironía; sí, son mensajeras de misiones importante. Lou, por lo visto, no perdió ni un solo segundo con medianeros faltos de conocimiento; es importante hacer el camino con personas de nuestro igual. Lou así lo hizo...