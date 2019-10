Paro por mi pueblo

El viernes volvimos a escuchar el grito mudo de la España vaciada. En muchos rincones de la geografía rural, aunque no solo, hubo concentraciones silenciosas para "reivindicar dejar de ser invisibles", como tan acertadamente han expresado algunas personas cuando las cámaras y los micrófonos de los periodistas y reporteros gráficos se acercaban a ellas para dejar su opinión grabada para esa posteridad que algún día se echará a temblar por lo que pudo hacerse y no se hizo con nuestros pueblos. Por eso era tan importante salir de nuevo a las plazas públicas, aunque fuera casi en silencio, como pidiendo permiso no siendo que alguien pudiera enfadarse. Porque romper el silencio, hacerse visibles y que te escuchen son tres pilares básicos para que las personas que residen o trabajan en el mundo rural pasen del lamento casi permanente ante los problemas que todos conocemos a centrarse mucho más en los retos y las oportunidades de desarrollo, tratando de poner en valor los recursos, muchos de ellos ociosos, que atesoran.

Entre las maneras de hacerse visibles me han llamado la atención dos: por un lado, el repique de campanas que han teñido los campos y las calles de España con esos sonidos que solo los paisanos de los pueblos saben interpretar correctamente, aunque, de manera muy especial, el vídeo que han protagonizado varias mujeres de Sayago, reivindicando la dignidad del mundo rural. Y lo han hecho simulando una procesión, ataviadas de negro, caminando bajo la luz de la luna, con unas simples velas y acompañadas por unos toques de campana que suenan a muerto. Esta manera tan simbólica de manifestarse me ha impresionado, porque si algo conmueve nuestros corazones, o al menos el mío, son los sonidos de las campanas cuando comunican que alguien ha fallecido. Y ese vídeo, que ha circulado como la pólvora, muestra precisamente que cada vez que alguien se ve obligado a abandonar una comarca deja un vacío que ya nadie ocupará. Como sucede en Sayago y en otros territorios rurales de España, aunque con especial intensidad en estas tierras.

El vídeo, además, es valiente. Que hablen las mujeres y se les oiga de una manera tan expresiva, es digno de encomio. Porque en muchas más ocasiones de lo que pensamos, las mujeres rurales, indistintamente de la zona de residencia o lugar de trabajo, han sido silenciadas, por los de dentro y los de fuera. Uno, que conoce a muchas de esas mujeres, sabe que casi siempre han apechugado con lo que hiciera falta. La abnegación, el altruismo, el sacrificio y la renuncia permanentes han sido algunas de sus señas de identidad, características que las han hecho únicas e irrepetibles. Por eso, cuando levantan la voz o pasean sus miedos y temores a la luz de la luna, están demostrando una valentía que roza casi el heroísmo. Porque nunca ha sido fácil, y tampoco lo es ahora, mostrar rebeldía en los pueblos. Sin embargo, necesitamos escuchar la voz de las mujeres rurales y que se hagan visibles, como tan acertadamente ha conseguido María Sánchez en "Tierra de mujeres", un espléndido libro que todas y todos deberíamos leer algún día.