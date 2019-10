La industria agroalimentaria zamorana, frente a los aranceles

Las amenazas de Trump sobre imponer aranceles a las exportaciones de productos procedentes de la UE se han transformado en una amenazadora realidad avalada por el visto bueno de la Organización Mundial del Comercio. Salvo novedad de última hora, y a la espera de conocer la lista definitiva de productos el próximo 18 de octubre, el país norteamericano impondrá tasas que alcanzarán el 25% a determinados artículos, sobre todo a los que proceden del sector agroalimentario como el queso y el vino, productos cuya venta exterior venía despuntando en la provincia durante los últimos años. No por esperada tiene menos repercusión una medida que pudiera parecer incompatible con el libre mercado en la era global, pero la realidad se muestra tozuda y sancionada con el beneplácito del organismo internacional que, se supone, regula sus reglas.

En el mes de julio los bodegueros zamoranos expresaban sus temores sobre lo que entonces eran meras amenazas. En realidad, el presidente estadounidense pretendía sancionar, en particular, al vino francés, pero la medida afecta a toda la producción de la Unión Europea, que funciona como un mercado único. Estados Unidos es el segundo país al que más vino exportan las 650 bodegas que se verán afectadas en Castilla y León con un volumen de 176 millones de euros. Los vinos procedentes de Zamora, en particular los de la DO Toro, vendían hasta ahora un volumen de algo más de un millón de euros al año. La implantación de aranceles reducirá el margen de beneficio de los productores zamoranos que ya ofrecían precios más baratos que los franceses, lo que, unido a la calidad contrastada, los había puesto en primera línea de la competencia con el resto de la producción europea. El impacto podría ser mayor en el queso, cuyas exportaciones han crecido de forma exponencial en los últimos años en el mercado norteamericano y que, en lo que va de 2019, ya ha superado los tres millones de euros. Trump esgrime a su favor las ayudas de la Política Agraria Común para defender su posición proteccionista, en una medida claramente populista que busca contentar a sus votantes más fieles de la América profunda dedicada a la agricultura y ganadería, que no a los consumidores que, hasta ahora, encontraban los productos europeos de mayor calidad a un precio incluso más barato que la producción local. Por lo que se refiere a la producción vitivinícola, los nuevos aranceles afectarán tanto al vino básico como al de calidad. De estos últimos, una buena parte sale de las bodegas de Castilla y León. La fidelidad de un consumidor de élite, que paga por un producto exclusivo, será decisiva para poder mantenerse en el mercado estadounidense. Y los datos de los gurús más prestigiosos no indican, precisamente, que la calidad esté mermando en la producción regional y más concretamente de la provincia zamorana, sino todo lo contrario.

En Castilla y León y en España en general, las organizaciones de agricultores y ganaderos expresan su malestar por convertirse, una vez más, en "daños colaterales" de las batallas de los políticos y su decepción por lo que, entienden, ha sido una débil defensa por parte de las autoridades españolas y frente a las ejercidas por otros países de nuestro entorno y competencia en agroalimentación como Grecia o Italia, los expertos señalan posibles alternativas a este tropezón que, junto a las consecuencias aún por dilucidar del Brexit, puede afectar al despegue experimentado por el sector agroalimentario en el caso de Zamora. La primera recomendación, según los datos de comercio exterior, se cumple a la perfección por parte de los productores: apertura hacia otros mercados. La mayoría de la producción agroalimentaria de la provincia se ha orientado, en los últimos tiempos, hacia los mercados asiáticos y en concreto hacia China, que es ya el segundo país al que se han dirigido las operaciones de venta exterior en lo que va de año, por detrás de Portugal. Los países de la Unión Europea siguen siendo el destino de la mayoría de las exportaciones, pero el volumen de negocio con China se acercaba a los 12,5 millones de euros en los seis primeros meses del presente ejercicio. En ese mismo periodo, las ventas al exterior del sector agroalimentario zamorano crecieron un 43,7% con respecto al año anterior, según los datos del Instituto de Comercio Exterior. Ahora que Trump parece reconducir la guerra comercial con el gigante asiático más a la grandilocuencia que a la obra de facto, es el momento idóneo para que los productos europeos y con ellos los españoles, puedan calar en un mercado creciente y de largo recorrido aún, según los especialistas. El interés palpable de China por la calidad que se elabora en las factorías zamoranas puede contrastarse con las numerosas misiones comerciales inversas que tienen lugar a lo largo del año con visitas que abarcan desde el sector del porcino, otro de los damnificados de Trump, a las setas.

Nuevas oportunidades se intentan abrir hacia los países sudamericanos con el acuerdo firmado entre la UE y Mercosur que elimina los aranceles del 27% para la venta de vino en Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. En este caso será la calidad y la promoción las bazas a jugar para competir en un mercado donde el consumidor está habituado a los vinos chilenos o argentinos. Esa diversificación de mercados será el camino a seguir por el resto de la emergente industria agroalimentaria zamorana junto a otras técnicas que apuntan los expertos, como la venta a terceros países para acabar recalando en Estados Unidos, a través, por ejemplo, de Canadá, aunque tendría que realizarse bajo marca blanca y ser reetiquetados después. Frente a las trabas impuestas por el cortoplacismo de la administración de Trump, aparecen, pues, otros motivos que hacen pensar en que el impacto pueda ser contenido y que no se tuerzan las expectativas en las exportaciones que, en el caso de Zamora, apuntaban en junio un ascenso del 44%, situándose entre los mejores datos del país. Aunque el esfuerzo que, sin duda, tendrán que hacer productores y exportadores tendrá que ser también avalado por una acción contundente y eficaz por parte de las Administraciones que deben velar porque la libre competencia se mantenga y no existan medidas que perjudiquen solo a una parte, la más débil, dentro del nuevo escenario del comercio exterior.