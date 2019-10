Fe y espíritu de servicio

La fe es la confianza inquebrantable en que Dios tiene poder por encima de todo cálculo humano, en que está lleno de amor, en que no nos olvida, en que nos guía hacia la plenitud. Los creyentes damos gracias por el don de la fe. El evangelio no nos dice lo que impulsó a los apóstoles a pedir al Señor que aumentara su fe. Seguramente los apóstoles sienten la importancia de las tareas a ellos encomendadas y saben que con sus fuerzas no están en condiciones de llevarlas a cabo. Se dan cuenta al mismo tiempo de la debilidad de su fe en Dios.

Muchas veces nos enorgullecemos de nuestros éxitos o progresos, sin darnos cuenta de que todo es un regalo del amor de Dios. Por eso, cuando nuestras seguridades se tambalean, nos invade un profundo malestar, nos sentimos desamparados, tomamos conciencia de nuestras limitaciones y de nuestra incapacidad. Solo cuando creemos, cuando nos dejamos llevar por la fe, nos sentimos seguros, acogidos, queridos y aceptados.

Con la parábola del siervo, Jesús indica a los apóstoles otro aspecto esencial de su relación con Dios, les previene contra el orgullo. Cuando alcanzamos algún éxito nos imaginamos a Jesús eternamente agradecido con nosotros porque pensamos haber hecho algo digno por nuestras propias fuerzas. Hemos de recordar que Él es el único salvador y que nosotros no tenemos que poner obstáculos a la acción de su gracia.

El fundamento de nuestra relación con Dios radica en que es nuestro Señor. Nosotros debemos interesarnos por conocer y cumplir su voluntad. No somos dueños libres e independientes. Dios tiene algo que decirnos, pero antes de pedirnos algo nos ha dado ya muchísimos dones, sobretodo la vida. Debemos reconocerlo como nuestro Creador y Señor, debemos respetar también a nuestro prójimo y atribuirle nuestra misma dignidad.

Pero a veces nuestra fe decae. Esa relación de confianza conoce momentos de debilidad, de recelo, de sospecha. Entonces nos sentimos desanimados, sin fuerzas. El amor de Dios que sentíamos, que llenaba nuestro corazón se desvanece. El compromiso por ser mejores, por ayudar a los necesitados, por amar a los que viven con nosotros, por perdonar sin medida, como Dios nos perdona, flaquea. Todos hemos experimentado alguna vez esos sentimientos de duda, de pérdida de la confianza.

Pidamos al Señor que aumente nuestra fe y que ella se haga realidad en el servicio a los hermanos necesitados.