Siete mil adolescentes

Entre los cañaverales, y tras dos días de meticulosa búsqueda en el rio Besós, han encontrado el cuerpecito del bebé que fue arrojado por su padre, un adolescente de 16 años, a las aguas del río. No hubo cesto de juncos como aquel que recorrió las aguas del río Nilo con el pequeño Moisés, hasta ser encontrado con vida por la hija del Faraón, ni un Paolo Veronese que inmortalice sobre el lienzo su rescate. Este bebé, el que nos ha traído en vilo a todos los españoles durante unos días angustiosos, en los que nadie quería perder la esperanza de encontrarlo con vida, no tiene sobre su historia ni siquiera una pincelada de proeza, de gesta. Todo lo que rodeó su nacimiento y su muerte ha sido de lo más ignominioso.

Dos chavales de dieciséis años, ocultando un embarazo que no supieron cómo afrontar. Dejaron nacer a la criatura, en eso fueron valientes frente a tanto embarazo interrumpido, pero luego no supieron gestionar una situación que les vino grande, muy grande y que ha convertido al padre del bebé sin nombre, en un asesino. Fue un hombre para dejar embarazada a su chica, pero sin embargo fue un pusilánime para afrontar la paternidad. La madre no tenía ni idea de lo que el chaval pensaba hacer con el recién nacido. Algo estamos haciendo muy mal en España en materia de Educación Sexual y en Educación en su conjunto. No vale que cualquiera explique una materia tan sensible y lo haga 'de aquella manera', confundiendo al oyente, arrastrándole al error. Hay quienes se prestan a ello con una frivolidad que asusta.

Dos vidas truncadas. La del bebé sin nombre, no dio tiempo a dárselo, y la del presunto padre de una criaturita que encontró la muerte en una maleta arrojada al río, sin más contemplaciones. Qué pena, de verdad. Si llegaron al final es posible que eso quiera decir que querían tener al bebé. Quienes en verdad lo saben son ellos, los dos adolescentes. Los actos son los que truncan vidas, no el nacimiento de inocentes. Presunto delito de asesinato para un chaval que tenía toda la vida por delante y al que vaya usted a saber, qué se le pasó por la mente para actuar de manera tan abyecta.

Afortunadamente son más los embarazos de adolescentes que llegan a término. Sólo el pasado año, más de siete mil adolescentes fueron madres en España. ¿Dónde está el problema? Si tras dar a luz, no quieren a su bebé que lo den en adopción, en lugar de "importar" tantos niños del extranjero. España necesita nacimientos. Muchas de esas siete mil madres adolescentes, unas cuatrocientas chavalitas, ni siquiera habían cumplido los 16 años. Entiendo que el momento de comunicarlo a la familia genere auténtica angustia. No es lo mismo que anunciar un suspenso. El apoyo y la orientación familiar son decisivos, son fundamentales para encauzar el embarazo y el posterior nacimiento del bebé. Ese miedo, ese sufrimiento, esa angustia inicial deben convertirse en apoyo y en cariño, en mucho cariño. No se acaba el mundo, ni se trunca un futuro por el hecho de convertirse en madre adolescente.

Hay que saber prevenir situaciones dramáticas como la que han vivido los protagonistas de esta historia, y también todos los españoles que hemos seguido las tareas de búsqueda. Vuelvo a decir que algo falla en la educación de los menores. No se trata de levantar el índice acusador y señalar a diestro y siniestro. Se trata de hacer las cosas bien siendo como es la educación la herramienta fundamental en el desarrollo de nuestros chicos y chicas.