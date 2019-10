El franquismo en las mentes

He leído que los abogados de la familia Franco pretende llevar su protesta contra la exhumación del dictador hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos si fuese necesario, y no he podido reprimir una carcajada.

¿Sabe acaso esa familia lo que son los derechos humanos? ¿Y en qué Europa cree que está viviendo? No he escuchado últimamente nada más grotesco.

Tan grotesco al menos como esa otra noticia según la cual un juez de Madrid crítico con la memoria histórica pretende impedir que se saque a su caudillo de Cuelgamuros con su decisión de suspender el informe que permitía levantar la losa de granito de dos toneladas que cubre su tumba.

Noticias ambas que le hacen a uno dudar de si lo que sucede en este país es realidad o se trata sólo de una película de Berlanga o Rafael Azcona.

Visto lo visto, parece que va a ser al final mucho más fácil sacar al dictador de su tumba del Valle de los Caídos que de la cabeza de muchos españoles: jueces, políticos y periodistas incluidos.

Resulta muy significativo que algunos dirigentes de partidos que se dicen democráticos se refieran a nuestra guerra civil como "la guerra del abuelo" y que otros asimilen los intentos de acabar con ese infame monumento a la "Cruzada" a una nueva siembra del odio entre españoles.

Puede que lo ocurrido en la Guerra Civil y en las largas décadas de represión que siguieron al triunfo de aquel general y el resto de militares facciosos interese poco a las nuevas generaciones, pero eso sólo obedece a un fallo de nuestro sistema educativo.

Basta compararlo con el caso de Alemania, donde a las nuevas generaciones se les enseña lo que significó la dictadura nacionalsocialista y donde en cualquier lugar relacionado con aquel régimen genocida hay siempre carteles que recuerdan sus crímenes.

Quienquiera que haya paseado por Berlín, por ejemplo, habrá visto en las aceras, frente a muchos portales, cuadraditos metálicos con los nombres de familias judías que vivieron allí y que fueron luego trasladadas a los campos de exterminio. ¿Hay aquí algo equivalente que recuerde a las víctimas del franquismo?

Aquí no ya sólo el PP, con tantas familias en sus filas herederas de aquel régimen, sino incluso un partido joven y que nació con vocación liberal y centrista, se refieren despectivamente a la proyectada exhumación de Franco como un nuevo intento de "dividir a los españoles".

No quieren evidentemente que se remueva el pasado porque, como nuestra Iglesia, que sigue sin pagar el IBI y beneficiándose de todo tipo de privilegios y prebendas, pretenden seguir como hasta ahora. Definitivamente será más fácil sacar a Franco de su tumba que de muchas cabezas.