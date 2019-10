Daño colateral de las elecciones

¡Eh! Es él quien nos ha metido en esta situación, lo tenía decidido desde el momento justo en que se conoció el resultado de las últimas elecciones, no tenemos más remedio que decirlo. Generalmente añaden "hay que decirlo alto y claro". Yo creo que si en vez de gritarlo se dieran razones para convencernos de que el Gobierno del presidente Sánchez ha sido un desastre los españoles lo entenderíamos fácilmente. Pero como eso no ha ocurrido se sustituyen los argumentos por gritos. Eso nos ha dado risa toda la vida. No importa algo hay que decir cuando te ponen delante de una pantalla de televisión. Qué pereza. Hay algunos políticos que le gustaría disfrazarse de lord para que sus monsergas no parezcan una gamberrada.

Los temas son repetitivos y la mayoría de las veces idénticos tanto en contenidos como en estilo. No hay un trato suave, siempre rudo, brutal o caricaturesco. En las graves inundaciones de la comarca Levantina solo ha faltado acusar al presidente del Gobierno de ser el causante de las mismas, no importaba la dimensión de la catástrofe, solo acusarlo de haber actuado mal y tarde.

En el tema del "Procés" el presidente declara solemnemente en el Parlamento Español que aplicará el correctivo más adecuado cuando la Ley sea vulnerada. ¡Que va! Eso es una "pose", hay una conspiración con el independentismo. Estas expresiones me suenan a orgullo herido de los que consideran que solo ellos tienen derecho a asumir la representación del poder.

Pero no solo el lenguaje vulgar y las expresiones gruesas contra el adversario político, sobre todo si van contra el Gobierno, son de uso corriente, hay otro aspecto de la política española que no entiendo y me parece peligrosa, algunos medios de comunicación que, no contentos con informar, se adjudican la tarea de dictar la política de los partidos. Y no están dispuestos a admitir que pueden estar equivocados.

La jugada que peor ha salido de todas y que aparece como una catástrofe para su proyecto de "asaltar los cielos" es la que ha protagonizado el líder del partido Unidas Podemos el ínclito Pablo Iglesias, después de fracasar hasta cuatro veces en la formación del Gobierno de izquierdas en España ha destruido el movimiento político con tanta ilusión construido por un grupo de jóvenes que creyeron su mensaje. Es difícil seguir sosteniendo la decencia después de semejante fracaso, de haber convocado dos referéndums, uno para comprarse el "casoplón" y otro para hacer a su pareja vicepresidenta del Gobierno, que él no apoyaba, y de unos medios de una televisión que, de acuerdo con sus intereses, decidieron sustituir la ficción por la realidad.

Si quiere mantener la decencia política debe dimitir de todos sus cargos y empezar de cero, tiene el ejemplo del Presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Pero Pablo es un personaje que sólo se parece a sí mismo. Hace tiempo que debería haberlo hecho por su propio prestigio que ganó en muy poco tiempo, pero ha tardado menos en perderlo.

Supongo que en vez de hacer algo parecido a dimitir lo que hará será convocar a las bases de los incondicionales, que los tiene, para seguir intentando mantenerse a lomos del pony. El veneno de la política tiene esos efectos. No sé si Pablo Iglesias considera que se había instalado en un mundo más cómodo, pero no se ha librado de la ceguera del fanatismo. Su vida ahora sólo vale como guion para una película de un proyecto fracasado.

(*) Portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Peñausende